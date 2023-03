Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Donnerstagabend vor Wind- und Sturmböen im Allgäu. Dabei können die Böen teils orkanartige Ausmaße annehmen.

Der DWD hat eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben: Demnach kann es am Mittwoch und teils auch am Donnerstag im gesamten Allgäu zu heftigen Sturmböen kommen. In der Zeit von 11:00 Uhr mittwochs bis 18:00 Uhr am Donnerstag besteht in Teilen des Allgäus die Gefahr des Auftretens von Sturmböen der Stufe 2 von 4. Im südlichen Bereich des Ost- und Oberallgäus hat der DWD die Warnstufe 3 von 4 ausgegeben.

Sturmböen im gesamten Allgäu

Von der Warnung betroffen sind die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau, sowie die Städte Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Es können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 km/h auftreten. Der DWD ruft zur Vorsicht auf: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände."

Orkanartige Böen im Oberallgäu und im Ostallgäu

Für die Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu gilt oberhalb von 1.500 Metern sogar eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Diese Orkan-Böen können Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 km/h erreichen. In exponierten Lagen muss sogar mit Orkanböen bis zu 130 km/h gerechnet werden. Diese Warnung gilt vorerst von Mittwoch 8:00 Uhr bis Donnerstag 18:00 Uhr.

Der DWD warnt vor folgenden Gefahren, die durch die orkanartigen Böen entstehen können:

"Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"