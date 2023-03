Statt sonnigem Frühlingswetter bringt Petrus in den kommenden Tagen ziemliches Schmuddelwetter ins Allgäu. Es wird nass, bewölkt und teils ziemlich windig. Ab Freitag drohen dann möglicherweise starke Regenfälle.

Dank einer Luftmassengrenze wird das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen teils verschneit, teils regnerisch. Während besonders im Norden kräftige Schneefälle möglich sind, wird es in Richtung Süden eher nass. Laut dem Meteorologen Dominik Jung ist besonders der Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagabend kritisch. Die Regen/Schneegrenze soll grob zwischen dem Saarland und Sachsen verlaufen.

So wird das Wetter im Allgäu in den nächsten Tagen

In der Nacht zum Dienstag liegt das Thermometer im Allgäu um den Gefrierpunkt. Der Dienstagmorgen beginnt dann teils wolkig, teils heiter mit Temperaturen bei etwa -1 Grad. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken zu und die Sonne lässt sich kaum noch blicken. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad. Gegen Abend sinkt das Thermometer dann auf etwa 1 Grad. Es wird windig mit Windböen von bis zu 33 km/h. Gegen Abend setzt zudem Regen ein.

Der Mittwoch wird im Allgäu ziemlich verregnet, die Temperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad. Auch in der Nacht wird es weiter regnen - die Temperaturen bleiben dabei aber bei um die 6 Grad. Zudem nimmt der Wind im Laufe des Mittwochs weiter zu. In Böen sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 km/h möglich. In Richtung Berge ist auch Schneeregen möglich.

Der Donnerstag wird dann so richtig trüb, dazu bleibt es nass und teils sehr windig. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 6 bis 9 Grad - in der Nacht sinkt das Thermometer bei meist klarem Himmel auf rund 5 Grad. Der Wind legt auch am Donnerstag nochmal zu. Die Windgeschwindigkeiten liegen zwischen 14 und 73 km/h in Böen.

Starke Regenfälle ab Freitag möglich

Laut Jung kann es ab Freitag im Süden und Westen der Bundesrepublik starke Regenfälle geben. Regional bestehe sogar die Gefahr von Hochwasser. Im Schwarzwald sind über 200 Liter Regen möglich, in anderen Regionen bis zu 150 Liter in den kommenden 10 bis 14 Tagen. Flusspegel können deutlich ansteigen.