Im Allgäu startet der Dienstag bewölkt und noch etwas regnerisch, allerdings wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Nachmittag etwas freundlicher. In den kommenden Tagen meldet sich dann der Spätsommer zurück.

Wolken am Dienstag, Sonne am Mittwoch

Der Dienstag startet vormittags wechselnd bewölkt und es kann noch einzelne Regenschauer geben. Am Nachmittag bleibt es dem DWD zufolge meist trocken und es lockert etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind um West. In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad.

Am Mittwoch scheint nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen dann lockere, an den Alpen auch mal kompakte Quellwolken auf. Es soll aber wahrscheinlich trocken bleiben. Die Temperaturen steigen im höheren Alpenvorland auf bis zu 21 Grad. Aus Ost bis Süd kommt ein schwacher bis mäßiger Wind auf. In der Nacht zum Donnerstag ziehen dann laut DWD unterschiedlich dichte Wolkenfelder auf, aber es bleibt trocken. Im Alpenvorland kann es gebietsweise neblig werden. Die Frühwerte liegen zwischen 15 und 11 Grad.

Am Freitag kündigt sich der Herbst an

Auch am Donnerstag scheint im Allgäu nach Nebelauflösung viel die Sonne. Mit 23 bis 28 Grad wird es vielerorts nochmal spätsommerlich warm. In der Nacht zum Freitag zieht von Ost/Südost Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad.

Der Freitag wird meist stark bewölkt und es fällt verbreitet Regen mit leichter bis mäßiger Intensität. Mit maximal 16 bis 21 Grad wird es deutlich kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Samstag fällt gebietsweise weiterer Regen, im Westen soll es aber auch längere, trockene Abschnitte geben. Der DWD meldet Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad.