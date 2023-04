Im Allgäu sind die Inzidenzwerte weiter zurückgegangen. Nur das Unterallgäu meldet einen leichten Anstieg. Die Inzidenzwerte in Deutschland und Bayern sind auch weiter gesunken. Hier die aktuellen Zahlen am Mittwoch.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt am heutigen Mittwoch bei 21,9. Im Vergleich zur letzten Woche (31,6) ist sie damit weiter zurückgegangen. Auch die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle ist weiter zurückgegangen. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge gibt es aktuell 3.732 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 5.174 ). Die Gesundheitämter 110 weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen (Vorwoche: 134).

Die aktuelle Lage in Bayern

Auch in Bayern sind die Inzidenzwerte im Vergleich zur letzten Woche leicht zurückgegangen. Der Freistaat meldet am heutigen Mittwoch eine Inzidenz von 20,3 (Vorwoche: 28,0). Die Gesundheitsämter melden aktuell 587 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 713). Seit Dienstag sind in Bayern 12 weitere Menschen an einer Corona-Infektion gestorben (Vorwoche: 28).

Ostallgäu über bundes- und bayernweitem Durchschnitt

Auch im Allgäu sind die Inzidenzwerte in fast allen Kreisen und kreisfreien Städten zurückgegangen. Nur der Landkreis Unterallgäu meldet einen leichten Anstieg. Mit 25,8 liegt das Ostallgäu über den bundes- und bayernweiten Durchschnittswerten.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Mittwoch

(Stand: Mittwoch, 5.April 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)