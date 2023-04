Im Allgäu sinken die Inzidenzwerte weiter, genau wie in Deutschland und Bayern. Eine Ausnahme gibt es allerdings in unserer Region. Hier die aktuellen Zahlen am Mittwoch.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ist im Vergleich zur Vorwoche (21,9) gesunken. Aktuell liegt sie bei 11,8. Anders schaut die Sache bei den Neuinfektionen und Todesfällen aus. Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden zuletzt 5.419 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 3.732 ) und 186 weitere Todesfälle (Vorwoche: 110) gemeldet, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Das sind deutlich mehr als in der Vorwoche.

Die aktuelle Lage in Bayern

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bayern. Auch hier ist die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche (20,3) deutlich zurückgegangen. Derzeit beträgt sie im Freistaat 11,0. Aber auch hier sind zuletzt die Neuinfektionen mit dem Virus und die Zahl der Todesfälle angestiegen. Die Gesundheitsämter melden aktuell 803 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 587) und 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (Vorwoche: 12).

Memmingen über bundes- und bayernweitem Durchschnitt

Auch im Allgäu sind die Inzidenzwerte in fast allen Kreisen und kreisfreien Städten zurückgegangen. Nur in der Stadt Memmingen ist die Inzidenz deutlich angestiegen. Hier hat sie sich mit 13,4 im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt. Damit hat die kreisfreie Stadt nicht nur die höchste Inzidenz im Allgäu, sie liegt auch über dem bayern- und bundesweiten Durchschnitt. Die niedrigste Inzidenz weist derzeit der Landkreis Ravensburg mit einem Wert von 2,1 auf.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Mittwoch

(Stand: Mittwoch, 12. April 2023, Quelle: Robert Koch-Institut)

