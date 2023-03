Nach Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) ist die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland deutlich zurückgegangen. Am heutigen Samstag meldet das Institut eine Inzidenz von 49,6. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 105,2. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag zuletzt bei 6.943 - auch das ist gegenüber der Vorwoche ein Rückgang (Vorwoche: 8.279). Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind dagegen wieder gesteigen. Aus der gesamten Bundesrepublik wurden zuletzt 122 neue Todesfälle übermittelt (Vorwoche 101).

Corona: So ist die aktuelle Lage in Bayern:

In Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner aktuell bei 51,3 (Vorwoche 100,0). Die bayerischen Gesundheitsämter übermittelten zuletzt 984 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Vorwoche 1.223). Die Zahl der Corona-Toten in Bayern stieg um weitere 19 Fälle auf jetzt gesamt 28.699. Am Samstag vor einer Woche meldete das RKI einen Anstieg um 17 Fälle.

So ist die Coronalage im Allgäu

Das sind die Allgäuer Inzidenzwerte am Montag

Auch im Allgäu sind die Inzidenzwerte gesunken. Für alle Kreise meldet das RKI einen Rückgang. Die derzeit höchsten Werte verzeichnet die Stadt Kaufbeuren (77,6) vor dem Landkreis Ostallgäu (64,2). Am niedrigsten sind die 7-Tages-Inzidenzwerte je 100.000 Einwohner in den Landkreisen Ravensburg (22,6) und Lindau (25,5).

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Samstag

(Stand: Samstag, 11. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)