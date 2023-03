Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den heutigen Montag einen Inzidenzwert von 43,8. Am vergangenen Montag lag der Wert bei 47,5. Aktuelle Zahlen zu den Neuinfektionen und gemeldeten Todesfällen liegen zu Wochenbeginn üblicherweise nicht vor, weil die jeweiligen Behörden aus den einzelnen Kreisen am Wochenende Neuinfektionen und Todesfälle nicht flächendeckend übermitteln.

Corona-Lage in Bayern und dem Allgäu

In Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei 40,3. Auch hier ist der Inzidenzwert genauso wie in ganz Deutschland deutlich gesunken. Letzten Montag lag der Wert im Freistaat Bayern noch bei 50,2. Im Allgäu zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. In allen acht Kreisen sind die Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche - teils deutlich - gefallen. Die niedrigste Inzidenz hat aktuell der Landkreis Ravensburg mit 6,6 Neuinfekionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Den höchsten Inzidenzwert meldet das Ostallgäu mit 48,2.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Montag

(Stand: Montag, 20. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)