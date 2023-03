Am heutigen Dienstag sind die Inzidenzwerte im Allgäu größtenteils gestiegen. Hier ein Überblick über die aktuellen Inzidenzen im Allgäu, Bayern und in Deutschland.

Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Dienstag bei 132,9. Sie liegt damit über dem Wert der Vorwoche (96,9). Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle ist ebenfalls gestiegen. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 32.970 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 15.500). 139 neue Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, wurden registriert (Vorwoche: 98).

Die aktuelle Lage in Bayern und im Allgäu

In Bayern liegt die Inzidenz am heutigen Dienstag unter dem bundesweiten Durchschnitt. Aktuell meldet der Freistaat wie auch in der Vorwoche eine Inzindenz von 123,2. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei 4.802. Außerdem sind 41 weitere Menschen seit Montag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Im Allgäu melden 6 der 8 Kreise und kreisfreien Städte einen Anstieg der Fälle. Mit 155,1 hat aktuell Kaufbeuren die höchste Inzidenz. Die kreisfreie Stadt ist bisher die einzige, die über dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Dienstag

(Stand: Dienstag, 28. Februar 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)

Landkreis Lindau: 63,2 (Vorwoche: 79,0)

Landkreis Unterallgäu: 71,1 (Vorwoche: 71,7)

Landkreis Oberallgäu: 75,7 (Vorwoche: 70,6)

Stadt Kempten: 76,8 (Vorwoche: 73,9)

Stadt Memmingen: 78,3 (Vorwoche: 76,0)

Landkreis Ravensburg: 87,8 (Vorwoche: 50,2)

Landkreis Ostallgäu: 127,1 (Vorwoche: 113,8)

Stadt Kaufbeuren: 155,1 (Vorwoche: 88,7)

Änderungen bei den Corona-Regelungen ab morgen

Zum 1. März 2023 gibt es weitere Lockerungen bei den Corona-Regelungen. Unter anderem fallen die kostenlosen "Corona-Bürgertests" für alle auch ohne Symptome weg. Mehr Informationen zu den Änderungen bei den Corona-Regeln findet ihr in diesem Artikel.