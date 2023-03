Am Samstag, den 18. März, bekommen Allgäuer Singles wieder Schmetterlinge im Bauch. Auf der Single-Party im Kaminwerk in Memmingen können Alleinstehende flirten, turteln und sich verlieben. Aber natürlich sind auch Paare und stolze Singles, die weder Partnerin noch Partner suchen, herzlich willkommen.

Welcome Drink für Early Birds

Um 21.00 Uhr geht’s los und schon am Eingang können sich die Gäste entscheiden: Herzaufkleber in verschiedenen Farben zeigen die Flirtbereitschaft. Die ersten 100 erhalten einen Welcome Drink. Mitglieder von all-in.de/singles bekommen vergünstigten Eintritt.

Speeddating: Schnelligkeit zählt!

Beim Speeddating verkuppelt all-in.de/singles im Schnellverfahren. In nur wenigen Minuten entscheiden die Kandidatinnen und Kandidaten, ob ihr Gegenüber zu ihnen passt - dann werden Plätze getauscht und ein neues potentielles Pärchen sitzt sich gegenüber. Wenn sich nach dem Speeddating ein Match ergibt und sich zwei Singles sympathisch sind, können sie es sich in der romantischen Kuschelecke bequem machen und sich näher kennenlernen.

19. Singleparty im Kaminwerk Memmingen am 18. März 2023 all-in.de/singles

Musik: DJ Charly Wolf hat den richtigen Mix!

Flirtengel verteilen Geschenke und auf dem Single-Postamt können sich Verliebte und Umschwärmte anonyme Nachrichten schreiben, um ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen.

Für die richtige Musik sorgt DJ Charly Wolf. Zwischen Oldies, Classics, wilden Ausflügen in die 80er und 90er bis hin zum aktuellen Chartgewusel kann an diesem Abend alles passieren. Hauptsache der Mix erzeugt Tanzdrang, der dann in Bewegung und in glücklich lächelnden Gesichtern endet. Weil es einfach Spaß macht, zusammen zu feiern. Nach achtzehn erfolgreichen Single-Partys und rund 17.000 zufriedenen Besucherinnen und Besuchern geht die Single-Party von www.all-in.de/singles damit in die neunzehnte Runde. Die Online-Singlebörse all-in.de/singles ist seit 2004 fester Bestandteil des Online-Angebots der Allgäuer Zeitung und ihrer Heimatzeitungen. Viele Allgäuer Singles aller Altersklassen sind bereits angemeldet und stehen dort im regen Austausch miteinander. Vor Ort gibt es einen Counter, bei dem sich die Besucherinnen und Besucher live auf all-in.de/singles registrieren können. Wer sich auf der Party registriert, bekommt eine einmonatige Premiummitgliedschaft bei der Singlebörse geschenkt.