Die Stadt Memmingen hat aktuell die niedrigste Inzidenz im Allgäu. Hier ein Überblick über die Inzidenzwerte am Mittwoch

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt am heutigen Mittwoch bei 133,8. Vor einer Woche meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 101,9. Damit ist die Inzidenz in der Bundesrepublik weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen ist dagegen leicht gesunken. 24.875 neue Corona-Fälle wurden dem RKI gemeldet (Vorwoche: 25.763). Die Gesundheitsämter melden zudem 135 weitere Todesfälle (Vorwoche: 104).

Die Lage in Bayern und dem Allgäu

In Bayern beträgt die Inzidenz am Mittwoch 128,7. Die Inzidenz ist damit im Freistaat im Vergleich zur Vorwoche (111,3) gestiegen. Im Allgäu sind die Inzidenzwerte überwiegend gestiegen. Lediglich zwei Kreise meldeten dem RKI zum Mittwoch sinkenden Werte. In den anderen sechs Kreisen sind die Inzidenzwerte gestiegen. Kaufbeuren hat mit 139,6 aktuell die höchste Inzidenz in der Region. die Stadt Memmingen meldet mit 35,8 den niedrigsten Inzidenzwert.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Mittwoch

(Stand: Mittwoch, 01. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)