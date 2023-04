Die "BODENSEE-KLASSIK 2023", eine der beliebtesten Rallyes für Oldtimer und Youngtimer, startet vom 4. – 6. Mai zu ihrer Jubiläumsausgabe in Friedrichshafen.

Unter der bewährten Leitung von Rallye-Europameister Armin Schwarz werden rund 120 Teilnehmer-Teams an drei Tagen in der Region rund um den Bodensee unterwegs sein. Start ist am Donnerstag, den 4. Mai um 16 Uhr in der Fußgängerzone von Friedrichshafen zum zweistündigen Prolog "Bodenseeblick". Am 5. Mai geht es bereits um 7.30 Uhr auf dem Messegelände Friedrichshafen zur 2. Etappe auf die "Bodensee-Umrundung". Die 3. Etappe "Allgäutour" startet am letzten Tag um 8 Uhr – ebenfalls auf dem Messegelände Friedrichshafen. Der Zwischenstopp in Bad Wurzach ist für Samstag von 14:09 bis 16:09 Uhr auf dem Klosterplatz vorgesehen. Die rund 120 Oldtimern (Baujahr ca. 1926 (ältestes) bis 1985 (jüngstes Fahrzeug), kommen im etwa 1-minütigen Abstand, die gesamte Durchfahrtszeit wird rund 2 Stunden betragen.