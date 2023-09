Der Altweibersommer legt im Allgäu eine Pause ein. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Starkregen zwischen 20 und 50 l/qm. Auch das Wochenende wird im Allgäu eher durchwachsen. Von Sonntag bis Dienstag lässt sich dann wieder öfter die Sonne blicken.

Regnerischer Start ins Wochenende - Sonntag dafür freundlicher

Der Freitag wird überwiegend bedeckt und regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell im Allgäu vor Starkregen mit Mengen um 20 l/qm innerhalb von sechs Stunden. In 24 Stunden bis Samstagfrüh kommen im westlichen und zentralen bayerischen Alpenraum gebietsweise Dauerregen mit 30 bis 50 l/qm. Es wird deutlich kühler mit meist 13 bis 18Grad. Mäßiger. Zeitweise kommt noch ein frischer Südwestwind. In der Nacht zum Samstag fällt im Allgäu weiterhin etwas Regen. Sonst können vor allem anfangs noch Schauer oder einzelne Gewitter auftreten. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 11 bis 7 Grad.

Auch der Samstag wird laut DWD in Süd- und Ostbayern stark bewölkt zeitweise regnet es. Gegen Abend zieht sich der Regen dann an die Alpen zurück. Die Höchstwerte erreichen maximal 13 bis 19 Grad, dazu weht ein meist mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonntag kann es an den Alpen noch zeitweise regnen, sonst bleibt es häufig nur gering bewölkt. In den Frühstunden kann sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 3 Grad.

Nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel am Morgen erwartet uns am Sonntag im Allgäu ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Dazu soll es trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad. Aus Nord bis Nordost kommt ein schwacher bis mäßiger Wind auf. In der Nacht zum Montag wird es gering bewölkt oder auch klar. Örtlich bildet sich Nebel. Die Frühwerte liegen bei 8 bis 3 Grad. Im Alpenraum kann sich dem DWD zufolge ist örtlich bereits Frost in Bodennähe möglich.

Die Aussichten für die kommende Woche

Am Montag meldet sich der Altweibersommer mit viel Sonnenschein bei nur flacher Quellbewölkung zurück. Vormittags kann sich allerdings in ungünstigen Regionen teils länger Nebel bilden. Mit maximal 19 bis 23 Grad wird es mäßig warm, dazu weht ein schwacher Ostwind. Die Nacht zum Dienstag wird erst sternenklar, in Niederungen können sich aber häufig teilweise dichte Nebelbänke bilden. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Auch die restliche Woche wird dem DWD zufolge unbeständiger und kühler. Am Dienstag soll noch öfter die Sonne scheinen, bevor in der Wochenmitte dann wieder vermehrt Regenschauer und Gewitter aufkommen. Allerdings bleibt es bei Höchstwerten bis zu 27 Grad angenehm warm.