Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Sturmböen im gesamten Allgäu. Aktuell gilt die Warnstufe 2 von 4.

Laut dem DWD können im gesamten Allgäu Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h auftreten. Im höheren Bergland und in Gewitternähe sind auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Personen sollen vor allem auf herabfallende Gegenstände achten. Der Höhepunkt des Sturms wird am Nachmittag erwartet. In der Nacht zum Montag sollen sich die Winde abschwächen, wobei im Bergland weiterhin mit starken Böen gerechnet werden muss.

Die aktuelle Warnung gilt noch bis Sonntag, 18:00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes.