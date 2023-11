Das Wochenende wird im Allgäu eher regnerisch und es weht ein stürmischer Wind. Vor allem im Bergland meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) orkanartige Böen. Am heutigen Freitag kann es oberhalb von 1.000 Metern auch schneien. Die Nacht zum Samstag wird zudem frostig und es kann sich Glatteis bilden.

Am Freitag schneit es in den Bergen

Der Freitag wird vormittags und im Tagesverlauf überwiegend bedeckt. An den Alpen und im Alpenvorland meldet der DWD anhaltenden Regen, es werden zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter erwartet. Oberhalb von 1.000 Metern kann es zwischen 5 und 10 cm Neuschnee geben. Erst am Abend lässt der Regen allmählich nach. Dazu wird es deutlich kühler, im Oberallgäu erreichen die Höchstwerte bis zu 5 Grad. Es weht ein frischer, zeitweise auch stark böiger Westwind. In der Nacht zum Samstag klart es von Südwesten her zeitweise auf, die meiste Zeit bleibt es aber stark bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad, am Alpenrand kann sich bei -1 Grad gebietsweise auch Frost bilden. Es wird ein wenig Glatt auf den Straßen.

Regnerische Aussichten am Wochenende

Auch am Samstag bleibt es in Schwaben meist bedeckt, hier kann es gegen Abend regnen. Von den Alpen bis zur Oberpfalz scheint zunächst die Sonne, im Tagesverlauf verdichten sich aber die Wolken. An den Alpen erreichen die Höchstwerte maximal 14 Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Wind um Südost. In Föhntälern der Alpen treten laut DWD zunehmend starke, auf exponierten Alpengipfeln gegen Abend orkanartige Böen auf. Die Nacht zum Sonntag wird meist stark bewölkt bei zeitweise schauerartigem Regen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad.

Am Sonntag kann es bei wechselnder bis starker Bewölkung immer wieder Regenschauer geben. Mit maximal 9 bis 14 Grad wird es relativ mild. Im Tagesverlauf frischt der Südwestwind zunehmend auf mit starken bis stürmischen Böen, in exponierten Lagen sind dem DWD zufolge auch Sturmböen möglich. In der Nacht zum Montag wird es wechselnd bewölkt bei wiederholt kurzen Regenschauern. Mit Tiefstwerten zwischen 8 und 3 Grad wird es eine kalte Nacht. Außerdem kommt ein frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen auf.

Die Aussichten für die kommende Woche

Die kommende Woche startet etwas freundlicher. Am Montag gibt es vor allem in Südbayern neben Wolken auch längere sonnige Phasen. Örtlich kann es auch weiter regnen. Maxima 9 bis 14 Grad. Mäßiger, besonders in Schauernähe starke Windböen aus Südwest. In der Nacht zum Dienstag lockert es teilweise auf und es fällt gebietsweise Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 2 Grad. Prognosen des DWD zufolge bleibt es im Süden Bayerns meist trocken, erst zum Wochenende ist mit Dauerregen zu rechnen. Vor allem im Bergland wird es ungemütlich. Im Lauf der Woche kommen auf exponierten Lagen immer wieder stürmische Böen auf. Mit Höchstwerten zwischen 8 und 14 Grad bleibt es auch relativ mild.