Am Wochenende und in der nächsten Woche zeigt sich das Wetter im Allgäu von seiner besten Seite. Aktuell scheint die Sonne durchgängig bis nächsten Freitag.

Wetter im Allgäu: Am Freitag Sonne nach wolkigem Vormittag

Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch bestes Ausflugswetter. Am heutigen Freitag ist es zwar in Teilen des Allgäus vormittags noch etwas bewölkt, aber die Wolken verziehen sich bis Mittag komplett. Danach lacht dann nur noch die Sonne vom Himmel herab. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf von 13 Grad am Morgen auf 21 Grad am Nachmittag an.

Sonniges Badewetter am Samstag

Noch etwas schöner wird das Wetter am Samstag. Dann scheint den ganzen Tag lang die Sonne. Mit Temperaturen um die 24 Grad wird es zudem angenehm warm. Der Spätsommer ist im Allgäu angekommen.

Sonne am Sonntag...

Der zeigt sich dann auch am Sonntag und in der nächsten Woche. Am Sonntag zeigt das Thermometer Höchstwerte um die 23 Grad an - bei strahlendem Sonnenschein.

... und Sonne in der nächsten Woche

Genau so geht es dann in der nächsten Woche laut aktuellem Stand auch weiter. Bis Freitag, den 8. September soll jeden Tag die Sonne scheinen. Die Temperaturen schwanken täglich zwischen 23 und 26 Grad.