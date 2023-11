Zum Wochenstart gibt es einen Sonne-Wolken-Mix im Allgäu. Doch schon am Dienstag wird das Wetter schlechter. Schnee und Regen wechseln sich ab.

Am Montag beeinflusst anfangs eine Warmfront vor allem den Norden und Osten Bayerns, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Tag und in der Nacht zum Dienstag zieht ein ausgeprägtes Tief von England diagonal über die Mitte Deutschlands hinweg südostwärts. Damit gelangt vorübergehend mildere Luft besonders in den Süden Bayerns.

Sonne-Wolken-Mix am Montag im Allgäu

Am Montagvormittag gibt es im Osten und Süden Bayerns aber noch leichten, in einigen Alpentälern auch mäßigen Frost. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken im Allgäu ab. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -2 und 4 Grad. Im Verlauf des Montags ziehen stürmische Böen über die Alpengipfel, später sogar Sturm- oder schwere Sturmböen bis zu 95 km/h.

Regen und Schnee am Dienstag - in den Allgäuer Alpen bis zu 25 Zentimeter Neuschnee

In der Nacht zum Dienstag ziehen bei Temperaturen von um die 2 Grad Regenschauer ins Allgäu. Durch Schneematsch kann es glatt werden. Die Schneefallgrenze steigt. In den Allgäuer Alpen oberhalb von 1.000 Metern gibt es noch einmal 10 bis 20 vereinzelt sogar um die 25 Zentimeter Neuschnee.

Am Dienstag wechseln sich bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad Regen und Schnee ab. Im Verlauf des Tages sinken jedoch die Temperaturen wieder und von Nordwesten her gibt es zunehmend bis ins Flachland Schnee. Der DWD warnt in den Abendstunden vor einer erhöhten Glättegefahr. In Böen weht ein zum Teil starker Wind. In der Nacht zum Mittwoch ziehen sich die Schneefälle mehr und mehr an die Alpen zurück bis sie schließlich auch dort nachlassen.

Die Sonne zeigt sich am Mittwoch im Allgäu

Am Mittwoch zeigt sich im Allgäu zeitweise die Sonne und es bleibt wohl durchgehend trocken. Weiter im Norden gibt es dichtere Wolken und es kann gebietsweise regnen oder schneeregnen. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -3 und 2 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen wieder dichte Wolken nach Bayern. Zum Morgen hin kann es in der Südwesthälfte Bayerns schneien oder gefrierender Regen geben. Und es wird mit Temperaturen zwischen 0 und -5 Grad zapfig kalt. In einigen Alpentälern kann das Thermometer sogar auf -10 Grad sinken.

DWD warnt am Donnerstag vor Glatteis

Am Donnerstag breiten sich von Südwesten Schnee und Regen im Freistaat aus. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -3 und 2 Grad. Der DWD warnt davor, dass es abends Glatteis geben kann. Auch in der Nacht zum Freitag gibt es teils Regen, teils Schnee und vor allem im Bergland besteht Glättegefahr.

