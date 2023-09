Die neue Woche beginnt im Allgäu sonnig. Und das soll erst einmal so bleiben - sobald sich morgens der Nebel verzogen hat.

Sonnig und mäßig warm am Montag

Unter dem Einfluss eines Hochdrucks kann sich die eingeschlossene kühle Atlantikluft am Montag weiter erwärmen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es bleibt trocken und mit Temperaturen von maximal 19 Grad wird es in Kempten mäßig warm. Es weht ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zum Dienstag präsentiert sich der Himmel zunächst sternenklar. Später bildet sich gebietsweise dichter Nebel teils mit Sichtweiten unter 150 Meter. Nur in höheren Lagen bleibt es weiterhin klar. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 5 Grad.

Am Dienstag kann es bis mittags neblig bleiben

Der Herbst macht sich im morgendlichen Nebel bemerkbar, der sich am Dienstag in ungünstigen Lagen sogar erst gegen Mittag auflöst. Am Nachmittag gibt es dann wieder viel Sonnenschein. Im Allgäu wird es mit Temperaturen von bis zu 22 Grad aber etwas wärmer als am Montag.

Am Mittwoch wird es nachmittags sonnig

In der Nacht zum Mittwoch wird es in vielen Regionen Bayerns erneut neblig oder es herrscht Hochnebel. Der hält sich auch noch am Mittwoch in der ersten Tageshälfte. Sonst wird es wieder freundlich mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen klettern in Kempten auf maximal 23 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag ziehen vom Westen her Wolken in den Freistaat. In Süd- und Ostbayern wird es vorübergehend gebietsweise neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 7 Grad.

Am Donnerstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix

Der Donnerstag wird dann wolkig, hohe Wolkenfelder ziehen durch den Freistaat. Bis zum Abend bleibt es aber trocken. Im Allgäu gibt es bei Temperaturen bis zu 25 Grad einen Wolke-Sonne-Mix. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Süd.

In der Nacht zum Freitag gibt es viele Wolken, besonders im nördlichen Franken kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 8 Grad.

