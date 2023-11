Die neue Woche startet wechselhaft im Allgäu. Am Montag spitzelt gelegentlich die Sonne hervor und es regnet immer mal wieder. In den Bergen wird es stürmisch.

Wolken, Regen und gelegentlicher Sonnenschein am Montag im Allgäu

Die Westwetterlage über Mitteleuropa setzt sich fort, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). In erwärmter Meeresluft subpolaren Ursprungs bleibt es wechselhaft. Ein Tief über Norddeutschland beeinflusst am Montag das Wetter in Bayern. Nördlich der Donau ist es stark bewölkt und regnet öfters. An den Mittelgebirgen kann der Regen auch kräftiger ausfallen. Am schönsten wird es im Süden Bayerns. Dort wird es zwischendurch sonnig und es bleibt meist trocken. Am Alpenrand und an der Donau sind aber gelegentliche Regenschauer möglich.

Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen 8 und 12 Grad. Es weht ein starker bis stürmischer Wind. Richtig ungemütlich wird es in den Alpen. Über die höchsten Berggipfeln wehen schwere Sturmböen von um die 90 km/h.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel überwiegend bedeckt. Aus Nordwesten ziehen Regenschauer durch Bayern. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 1 Grad.

Schneefallgrenze an den Alpen sinkt am Dienstag auf 1.000 Meter

So geht es laut DWD dann auch am Dienstag weiter. Der Himmel ist stark bewölkt und es regnet immer mal wieder. Im Verlauf des Tages verlagern sich die Regenschauer in den Süden Bayern und damit auch ins Allgäu. Es wird allerdings deutlich kälter, sodass gegen Abend die Schneefallgrenze an den Alpen auf 1.000 Meter sinkt. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad voraus. In der Nacht zum Mittwoch ziehen sich die Regenschauer an den südlichen Alpenrand zurück. Es kann durch Schnee oder überfrierender Nässe glatt werden.

Der Mittwoch wird der kälteste Tag der Woche

Der Mittwoch startet im Allgäu bewölkt und regnerisch. Und mit Temperaturen von maximal 2 Grad wird es der kälteste Tag der Woche. Im Verlauf des Tages wird es im Allgäu aber freundlicher. Es bleibt meist trocken und auch die Sonne ist immer mal wieder zu sehen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Bayern abschnittsweise klar. Die Temperaturen sinken mit -1 und 16 Grad unter den Gefrierpunkt. Örtlich kann es deshalb glatt werden.

Südlich der Donau wird es am Donnerstag freundlicher als im Norden Bayerns

Am Donnerstag wird es im Süden Bayerns deutlich schöner als im Norden des Freistaats. Während der Himmel dort bedeckt ist und es lokal Nieselregen gebe kann, scheint südlich der Donau teilweise länger die Sonne, sobald sich der Hochnebel verzogen hat. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -4 und 6 Grad.

