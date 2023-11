Ab ins Freie und jeden Sonnenstrahl genießen, ist am heutigen Mittwoch im Allgäu angesagt. Denn ab Donnerstag kommt Schmuddelwetter in die Region mit Regen, Kälte und auch Schnee.

Viel Sonne am Mittwoch im Allgäu

Am Mittwoch gelangt mit westlicher Strömung feuchte und weiterhin recht milde Meeresluft nach Bayern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Hochdruck sorgt dafür, dass es vor allem am Alpenrand im Allgäu sehr sonnig wird. Hier bleibt es im Freistaat am längsten schön. Die Höchsttemperaturen in Kempten liegen bei 11 Grad. Es weht ein mäßiger, zuweilen frischer Südwestwind.

Dichte Wolken ziehen am Donnerstag ins Allgäu

Am Donnerstag scheint vormittags im Allgäu sowie zwischen den Alpen und dem Oberpfälzer Wald noch die Sonne. Doch dann bringt das Frontensystem eines Tiefs bei den Britischen Inseln immer dichtere Wolken in den Freistaat. In Franken kann es dann auch schon leicht regnen. Am Nachmittag ziehen Regenschauer bis auf eine Linie zwischen Oberstdorf und Weiden nach Bayern. Weiter südöstlich bleibt es trotz zunehmend starker Bewölkung noch trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 bis 12 Grad.

Die Nacht auf Freitag ist meist stark bewölkt, zeitweise regnet es. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 7 und 1 Grad. Am kältesten wird es in einigen Tälern der Alpen und im Bayernwald.

Am Freitag wird es bewölkt und regnerisch

Am Freitag wird das Wetter deutlich ungemütlicher als noch am Donnerstag. Der Himmel ist dicht bewölkt und es regnet immer mal wieder. Mit Höchsttemperaturen um die 8 Grad wird es im Allgäu etwas kälter.

Am Samstag sinkt Schneefallgrenze auf 1.000 Meter

An dieser Wetterlage ändert sich auch am Samstag nichts. Es ziehen weiterhin dichte Wolken über den Himmel und es kommt zu Regenschauern. Mit Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad wird es aber deutlich kälter. Und das hat Folgen: Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1.000 Meter. Zudem weht ein frischer, in Böen starker Wind.

In der Nacht zum Sonntag klingt der Regen allmählich ab. Die Lücken in der Wolkendecke werden immer größer. Lokal kann Nebel aufziehen. Mit Tiefstwerten zwischen 3 und -1 Grad kann es durch gefrierende Nässe glatt werden.

Mehr Informationen zum Wetter gibt es auf unserer Wetterkarte.