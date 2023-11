Nach einem Sonne-Wolken-Mix am Dienstagvormittag wird es nachmittags zunehmend ungemütlich im Allgäu. Besserung ist jedoch in Sicht.

Wolken und Regenschauer am Dienstag

Bayern liegt am Dienstag im Einflussbereich einer ausgedehnten Tiefdruckzone über Nordeuropa. Die bringt mit westlicher Strömung zunehmend kühlere Meeresluft in den Freistaat, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der zweiten Tageshälfte regnet es dann öfter. Besonders im Südwesten sind am Nachmittag kurze Gewitter mit Windböen um die 60 km/h nicht ausgeschlossen. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen von maximal 10 Grad voraus.

In der Nacht zum Mittwoch klingen die Schauer dann auch an den Alpen ab. Währen der Himmel im Norden wolkig bis stark bewölkt ist, bleibt er im Süden überwiegend klar. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 5 bis 1 Grad, an den Alpen können sie bis auf -2 Grad fallen.

Sonne-Wolken-Mix am Mittwoch im Allgäu

Währen es am Mittwoch nördlich der Donau viele Wolken gibt und es an den Mittelgebirgen etwas regnet, zeigt sich im Voralpenland bereits die Sonne. Auch im Verlauf des Tages bleibt es hier zunehmend sonnig. Die Temperaturen klettern in Kempten auf maximal 10 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag breiten sich von Nordwesten her erneut Wolken aus und in Unterfranken zieht Regen auf. Die Temperaturen sollen 7 bis 1 Grad betragen. In den Tälern der Alpen kann es leichten Frost geben.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Die Wetterlage beruhigt sich - Die Aussichten im Allgäu am Dienstag

Am Donnerstag wird das Wetter im Alpenvorland am freundlichsten

Am Donnerstag zeigt sich dank des Föhns an den Alpen häufig die Sonne. Im Verlauf des Tages ziehen aber immer mehr Wolken auf. Im nördlichen Bayern ist es dagegen stark bewölkt und es regnet immer mal wieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 13 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, im Westen zunehmend stark böiger Südwestwind. In den Bergen kann es stürmisch werden.

Am Freitag wird es bewölkt und regnerisch im Allgäu

In der Nacht zum Freitag regnet es häufig. Auch der Freitag selbst startet stark bewölkt. Im Süden Bayerns gibt es noch die größten Wolkenlücken. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her zunehmend Regenschauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen aber auch frischer Wind. Die Temperaturen in Kempten klettern auf maximal 8 Grad.

Mehr Informationen zum Wetter gibt es auf unserer Wetterkarte.