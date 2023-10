Ab Dienstag wird das Wetter im Allgäu wechselhaft. Wolken bedecken den Himmel und es regnet immer wieder. Mit Höchsttemperaturen um die 14 Grad bleibt es aber ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit.

Am Dienstag sorgt der Föhn für Sturmböen in den Alpen

Am Rande eines Tiefs, das sich zur Nordsee verlagert, strömt am Dienstag von Südwesten zunächst noch sehr milde Luft nach Bayern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Sie sorgt mit 12 bis 16 Grad für ungewöhnlich warme Temperaturen für diese Jahreszeit. An den Alpen herrscht Föhn, der die Temperaturen am östlichen Alpenrand sogar auf bis zu 20 Grad klettern lässt. Auf den Berggipfeln sorgt er allerdings für Sturmböen von bis zu 80 km/h. Und auch am Boden wird es zum Teil stürmisch. Durch einige Föhntäler blasen Windböen mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h.

Der Mittwoch startet im Allgäu mit einem Sonne-Wolken-Mix

Im Verlauf des Tages zieht die Kaltfront des Tiefs von Westen nach Osten und bringt Regen in den Freistaat. Im Allgäu bleibt der Himmel bewölkt und ab mittags kann es auch hier regnen. In der Nacht zum Mittwoch ziehen die Regenwolken nach Südosten ab. Anschließend lockert der Himmel auf und es bildet sich häufig Dunst und Nebel bei Temperaturen von 10 bis 6 Grad.

Der Mittwoch beginnt im Allgäu mit einem Sonne-Wolken-Mix ehe im Verlauf des Tages von Westen her erneut Regenschauer an den Alpenrand ziehen. Die Temperaturen sollen in Kempten zwischen 7 und 14 Grad liegen. Es weht ein schwacher bis mäßiger mitunter aber frischer Wind.

Am Donnerstag und Freitag gibt es Schmuddelwetter im Allgäu

Auf acht bis 14 Grad sollen die Temperaturen am Donnerstag in Kempten klettern. In den Bergen wird es wieder stürmisch. Der Tag startet mit einer dicken Wolkendecke und Regen. Und daran ändert sich bis Freitagnachmittag nichts. Am Freitag ziehen immer wieder Regenschauer durch den Freistaat. Vereinzelt kann es blitzen und donnern. Die Sonne zeigt sich am ehesten im südlichen Alpenvorland. In Kempten soll sie erst am späten Freitagnachmittag hervorspitzeln. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 10 bis 15 Grad. Es weht ein frischer, zeitweise böiger Wind. Über die Alpen fegen erneut Wind- und Sturmböen.

In der Nacht zum Samstag beruhigt sich die Lage kurz, ehe von Westen wieder Regenwolken nach Bayern ziehen. Die Tiefsttemperatur liegen zwischen 9 und 5 Grad.

Mehr Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.