Am Donnerstag gibt es noch bis zu 15 Zentimeter Neuschnee im Allgäu. Doch dann steigen die Temperaturen, so dass es bei gefrierendem Regen spiegelglatt werden kann!

Am Donnerstag noch bis zu 15 Zentimeter Neuschnee im Allgäu

Ein Tiefdrucksystem über Südwesteuropa lenkt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag feuchte und vorübergehend auch mildere Luft vor allem in den Süden Bayerns. Das bedeutet, dass es im Allgäu am Donnerstag zum Teil noch bis zu 15 Zentimeter schneit, gegen Abend bzw. Nacht klettern die Temperaturen aber über den Gefrierpunkt, so dass der Schneefall in Regen übergeht. Und dann kann es Glatteis geben! Von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag kommen stellenweise sogar 25 bis 30 Liter pro Quadratmeter in 18 bis 24 Stunden vom Himmel. Im südlichen Alpenvorland kann es vereinzelt sogar gefrierender Regen geben.

Am Freitag klettern die Temperaturen und es regnet im Allgäu

Am Freitag soll es im Allgäu bei Temperaturen von 0 bis 4 Grad regnen bzw. schneeregnen. An den Alpen klettert die Schneefallgrenze auf über 1.500 Meter hinauf. Und an dieser Wetterlage ändert sich auch in der Nacht auf Samstag nicht viel. Zwischen dem Allgäu und dem Bayerischen Wald gibt es zum Teil kräftige Niederschläge, die allerdings wieder in Schnee übergehen. Beim Temperaturen zwischen 1 und -7 Grad warnt der DWD vor Glätte.

Schneefall am Samstag und es wird glatt

Am Samstag schneit es im Süden Bayerns und es wird glatt. Bis zum Abend ziehen sich die Schneefälle mehr und mehr an die Alpen zurück und lassen langsam nach. Sonst gibt es vor allem an den Mittelgebirgen einzelne ergiebige Schneefälle. Nur selten lockert der Himmel auf. Es gibt einen leichten, an den nördlichen Mittelgebirgen mäßigen Dauerfrost. Nur im südlichen Alpenvorland liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

In der Nacht zum Sonntag gibt es im Südosten gebietsweise noch etwas Schnee, von Westen ziehen größere Wolkenlücken nach Bayern. Mit -4 bis -8 wird es kalt. An den Alpen kann das Thermometer auf -10 Grad fallen und es wird erneut glatt.

Das Wetter im Allgäu: Am Mittwoch gibt es eine Pause vom Schnee

Längere sonnige Abschnitte am Sonntag im Allgäu

Der Sonntag ist der deutlich freundlichere Tag des Wochenendes. Im Norden Bayerns gibt es noch viele Wolken, gelegentlich kommen ein paar Schneeflocken vom Himmel. Im Süden gibt es jedoch längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und 1 Grad. Die Nacht auf Montag ist anfangs oft klar, später ziehen von Westen wieder dichtere Wolken nach Bayern und eventuell schneit es auch. Auch diese Nacht wird es mit bis zu -12 Grad im Süden Bayerns richtig kalt.

