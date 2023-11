Der Mittwoch wird mit Temperaturen um die 3 Grad der kälteste Tag der Woche. Danach steigen schon wieder die Temperaturen, ehe am Samstag der erste Schnee auch bis ins Flachland fällt.

Am Mittwoch bis zu 10 Zentimeter Schnee in den Bergen

Am Mittwoch fließt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit nördlicher Strömung kältere Luft nach Bayern, die im Tagesverlauf unter Zwischenhocheinfluss gelangt. Sie sorgt dafür, dass am Mittwochvormittag in den Alpen oberhalb von 800 bis 1.000 Meter nochmal bis zu 5 Zentimeter , in hohen Staulagen sogar bis zu 10 Zentimeter Neuschnee fallen. Dort kann es morgens glatt werden.

In den tieferen Lagen in Alpennähe regnet es am Mittwochvormittag noch vereinzelt, ansonsten bleibt es bewölkt. Die Sonne ist am ehesten in Unterfranken zu sehen. Die Temperaturen in Kempten betragen laut DWD 2 bzw. 3 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es vom Allgäu bis zum Bayerischen Wald zunächst noch stark bewölkt. Teilweise bildet sich Nebel oder Hochnebel. Örtlich kann es bei Tiefstwerte von 0 bis -4 Grad glatt werden.

Am Donnerstag zeigt sich im Allgäu die Sonne

Nachdem sich am Donnerstagmorgen der Nebel bzw. Hochnebel verzogen hat, scheint vor allem im Süden Bayerns länger die Sonne. Mit Temperaturen zwischen -3 und 8 Grad wird es in Kempten deutlich wärmer als noch am Mittwoch. Nördlich der Donau ist der Himmel weiterhin stark bewölkt und vereinzelt kommt es zu Sprühregen. Vor allem morgens besteht in einigen Tallagen Glättegefahr.

Bewölkt und regnerisch am Freitag

Am Freitag wird das Wetter im Allgäu schon wieder schlechter. Der Himmel ist dicht bewölkt und von Norden ziehen Regenwolken nach Bayern. In der zweiten Tageshälfte erreichen sie schließlich die Alpen. In Kempten liegen die Temperaturen laut DWD zwischen 2 und 7 Grad. In den Bergen kann es oberhalb von 1.000 Metern schneien. Es weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen.

Am Samstag schneit es bis in tiefe Lagen

In der Nacht auf Samstag gibt es weitere Niederschläge. Und dieses Mal kommen sie sogar bis in die tiefen Lage als Schnee herunter. Wer also am Samstagmorgen nach dem Aufstehen aus dem Fenster schaut, wird eine leicht mit Schnee "überzuckerte" Landschaft vorfinden. Und so geht es auch am Samstag weiter. Den ganzen Tag gibt es in Bayern leichte bis mäßige Schneefälle bis ins Flachland hinein. Nur nach Nordwesten kommen die Niederschläge teilweise als Regen vom Himmel. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -1 und 0 Grad.

Schwere Sturmböen in den Alpen

Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen teils stürmischer Wind. In den Hochlagen der Alpen kommt es zu schweren Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag schneit es besonders südlich der Donau bis in tiefe Lagen. Es herrscht leichter Frost. Außerdem kann es glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -3 Grad. Im östlichen Bergland sinken die Temperaturen sogar auf -6 Grad.

