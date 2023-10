Das Wetter zeigt sich im Allgäu am Freitag von seiner stürmischen Seite. Der DWD warnt in Alpennähe vor Sturmböen. Samstag lockert es auf.

Warnung vor Sturmböen im Allgäu am Freitag

Regen, graue Wolken und stürmische Böen. So sieht es am Freitag wettertechnisch im Allgäu aus. Bis 20 Uhr am Abend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in höheren Lagen vor Sturmböen. Demnach treten oberhalb von 1.500 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h auf. In exponierten Lagen muss zudem mit schweren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden, heißt es. Dennoch lockert es im Tagesverlauf etwas auf. Wolken und Regen nehmen ab und die Sonne zeigt sich nachmittags gebietsweise. Die Höchsttemperatur beträgt 9 Grad.

Die Sonne scheint im Allgäu am Samstag

Morgen, am Samstag, sieht es im Allgäu schon ganz anders aus: Die Sonne kommt schon vormittags heraus und scheint fast den ganzen Tag. Der Wind nimmt ab und es wird ein wenig wärmer. Das Thermometer klettert auf etwa 13 Grad.

Sonntag bietet sonniges Ausflugswetter

Der Sonntag ähnelt dem Samstag. Die Sonne steht den ganzen Tag lang am Himmel. Zudem wird es nochmal wärmer. Mit Werten um die 16 Grad bietet sich am Sonntag ein Ausflug in die Berge an.

Das Wetter am Montag - Es zieht wieder etwas zu

Zu Beginn der nächsten Woche wird es zwar mit 18 Grad am Montag nochmal etwas wärmer, dafür zieht es wieder zu. Kommt die sonne am Vormittag noch durch die Wolken, sind am Nachmittag schon wieder hauptsächlich Wolken zu sehen.