Die Osterferien beginnen im Allgäu mit echtem Aprilwetter. An den Alpen kann es noch vereinzelt zu Schneefällen kommen. Die Temperaturen sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) außerdem sehr kühl für April.

Kalte Nächte am Montag und Dienstag

Am Montag bleibt es vormittags im Süden meist stark bewölkt, in Alpennähe fallen ein paar Tropfen oder Flocken. Entlang der Alpen liegen die Temperaturen nur um 3 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag kann es an den Alpen etwas schneien. Sonst bleibt es eher gering bewölkt und entsprechend kalt mit Frühwerten bis -7 Grad.

Der Dienstag beginnt freundlich, von Osten her ziehen dann kompaktere Wolken auf. Am Nachmittag meldet der DWD in den östlichen Regionen vereinzelt geringen Schneefall, sonst bleibt es meist trocken. In Kempten liegen die Höchsttemperaturen bei 5 Grad. Die Nacht zum Mittwoch wird teils gering, teils stark bewölkt. Im Osten Bayerns fällt vereinzelt etwas Schnee oder Schneegeriesel. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und -7 Grad.

Donnerstag wird etwas freundlicher

Am Mittwoch scheint besonders im Westen etwas Sonne, sonst bleibt es häufig stark bewölkt. Mit maximal 1 bis 8 Grad ist es dem DWD zufolge für Anfang April weiterhin sehr kühl. Es weht ein meist mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Donnerstag wird es wechselnd bewölkt, ab und zu fallen ein paar Schneeflocken. Die Nacht wird verbreitet frostig bei Tiefstwerten zwischen -1 und -6 Grad.

Am Donnerstag wird es wechselnd bewölkt, im Süden und Westen scheint aber auch öfters die Sonne. In den östlichen Regionen fällt im Tagesverlauf gelegentlich etwas Regen, in höheren Lagen kann es schneien. Die Temperaturen klettern auf 4 bis 10 Grad, Die Nacht zum Karfreitag startet vielerorts mit geringer Bewölkung, von Westen ziehen dann jedoch dichtere Wolken auf, es soll jedoch meist trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen +2 und -3 Grad.

Gleitschneelawinen in den Bergen

Die aktuelle Lawinengefahr ist unterhalb von 2.000 Metern mäßig (Stufe 2 von 5), darüber gering (Stufe 1 von 5). Das größte Problem sind dem Lawinenwarndienst Bayern zufolge Gleitschneelawinen. Unterhalb von 2.000 Metern können sich an steilen Hängen mit glattem Untergrund kleine bis mittlere Gleitschneelawinen von selbst lösen.