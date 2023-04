Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es sonnig und trocken. Zum Osterwochenende hin wird es aber regnerischer, in den Bergen schneit es. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Glatteis auf den Straßen.

Weiterhin ungewöhnlich kalt

Der Mittwoch startet größtenteils nur gering bewölkt, im Tagesverlauf können dann weitere Wolken aufziehen, es bleibt jedoch weitgehend trocken. Mit maximal 3 bis 9 Grad ist es laut DWD für Anfang April weiterhin sehr kühl. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordost-Wind. Die Nacht zum Donnerstag wird wechselnd bis gering bewölkt. Bei Temperaturen zwischen -1 und -7 Grad wird es sehr frostig, vor allem in den östlichen Alpentälern soll es kalt werden.

Der Donnerstag wird trocken und sonnig. Am Nachmittag wird es zeitweise bewölkt, gegen Abend ziehen im Westen dichtere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 bis 13 Grad. Die Nacht zum Karfreitag wird dicht bewölkt, gebietsweise regnet es. Oberhalb von 800 bis 1.000 Metern kann es dem DWD zufolge auch etwas schneien, es wird glatt auf den Straßen. Die Tiefstwerte liegen zwischen +4 und -5 Grad.

Regnerischer Karfreitag

Am Karfreitag vor allem in Franken, Schwaben und Oberbayern stark bewölkt und regnerisch, im Bergland schneit es. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht zum Samstag fällt an den Alpen und im Vorland noch etwas Regen oder Schnee. Auf den Straßen besteht Glatteisgefahr. Die Temperaturen sinken auf +3 bis -1 Grad.

Der Samstag wird es dicht bewölkt. In der Früh regnet es nur am Alpenrand, ab dem Vormittag breitet sich der Regen von Osten her aus. Im Bergland fällt weiterhin Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad, dazu weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Nordwestwind. In der Nacht zum Ostersonntag wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise regnet es etwas, oberhalb etwa 1000 Meter schneit es und es kann glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad.