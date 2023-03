Zäher Hochnebel dominiert das Wetter in den kommenden Tagen im Alpenvorland. Allerdings wird es wärmer. Während die Tiefsttemperaturen am Mittwoch noch -5 Grad betragen, fällt das Thermometer am Freitag nur noch auf -1 Grad.

Ein Hoch mit Schwerpunkt zwischen Island und Schottland bestimmt derzeit das Wetter im Allgäu, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dabei strömt von Nordosten zunächst noch polare Festlandsluft ein. In den Alpen zeigt sich am heutigen Dienstag ab 1.000 bis 1.500 Meter oft die Sonne. In den tieferen Lagen ist es dagegen stark bewölkt oder es herrscht Hochnebel. Gebietsweise gibt es im Allgäu noch Dauerfrost. In der Nacht zum Mittwoch zieht an den Alpen gebietsweise Nebel oder Hochnebel auf und es wird mit -2 bis -7 Grad zapfig. In einigen Alpentälern kann es mit bis zu -11 Grad richtig kalt werden.

Erhebliche Lawinengefahr in den Bergen

Wer am heutigen Dienstag die Sonne in den Bergen genießen will, sollte die Lawinengefahr im Blick haben. Denn die ist oberhalb von 1.500 Metern erheblich, warnt der Lawinenwarndienst Bayern. Unterhalb davon steigt sie im Tagesverlauf von gering auf mäßig an. Das Hauptproblem ist frischer Triebschnee. Vor allem im kammnahen Steilgelände, das nach Norden, Westen und Süden ausgerichtet ist, in eingewehten Rinnen und Mulden, aber auch unterhalb von Geländekanten können Schneebrettlawinen bereits durch geringe Zusatzbelastung, beispielsweise durch Skifahrer, ausgelöst werden. Je höher man hinaufgeht, desto mehr und größere Gefahrenstellen ergeben sich. Große Lawinen sind nicht auszuschließen. Aus extrem steilen Hängen können sich zudem Lockerschneelawinen von selbst lösen. Am gefährlichsten wird es laut Lawinenwarndienst am Nachmittag im sonnenexponierten, felsdurchsetzten Gelände. Auch erste Gleitschneelawinen rutschen dann auf steilen Wiesen ab. Diese Lawinen bleiben meist klein.

Hochnebel breitet sich am Mittwoch aus

Am Mittwoch breitet sich von den Alpen Hochnebel auf weite Teile Schwabens und Oberbayerns aus. Dort kann der Himmel auch noch am Nachmittag stark bewölkt sein, während es in anderen Regionen sonnig wird. Im Allgäu klettern die Temperaturen unter dem Hochnebel auf maximal 3 Grad. Der Hochnebel bleibt dem Allgäu auch noch in der Nacht zum Donnerstag erhalten.

Während am Donnerstag die Sonne im Norden Bayerns vom Himmel strahlt, beleibt dem Alpenvorland der zähe Hochnebel erhalten. In Kempten klettern die Temperaturen auf maximal 6 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es an den Alpen Schneegriesel oder Sprühregen geben, der vereinzelt gefriert. Dann ist besondere Vorsicht geboten - es kann glatt werden!

Auch am Freitag ändert sich nichts an der Wetterlage. Während es von den nördlichen Mittelgebirgen bis zur Donau meist sonnig wird, verdeckt weiter südlich zäher Hochnebel die Sicht auf die Sonne. An den Alpen kann es zweitweise etwas schneien oder regnen. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -1 und 6 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es im Alpenvorland nebelig. Genauere Informationen zum Wetter gibt es auf unserer Wetterkarte.