Im Allgäu wird es in den kommenden Tagen wärmer und deutlich sonniger. Am Donnerstagnachmittag kann es aber nochmal ungemütlich werden.

Am Donnerstagnachmittag kann es an den Alpen Gewitter geben

Heute Nachmittag (Donnerstag, 24. Mai) kann es an den Alpen nochmal richtig nass werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt am Alpenrand vereinzelte Gewitter mit Starkregen voraus. Dann kann innerhalb kürzester Zeit 20 Liter pro Quadratmeter fallen. Auch kleinkörniger Hagel und Windböen um die 60 km/h sind möglich.

Am Donnerstag wechseln sich im Allgäu aber zunächst Sonne und Wolken ab. In Kempten klettern die Temperaturen auf maximal 19 Grad. Mit maximal 24 Grad wird es heute in Nordbayern am wärmsten. In der Nacht auf Freitag kühlen sich die Temperaturen dann auf 11 bis 6 Grad ab.

Am Freitag klettern die Temperaturen auf 22 Grad

Am Freitag, 26. Mai, wird es schließlich etwas wärmer und auch trockener im Allgäu. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen von maximal 22 Grad voraus. Es gibt erneut einen Sonne-Wolken-Mix. Am Nachmittag gibt es dann in den Alpen ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko.

Wetter bessert sich zum Wochenende hin

Und wie wird das Wetter am Pfingst-Wochenende? Bisher schauen die Prognosen recht gut aus. Am Samstag, 27. Mai, wird es in Bayern überwiegend sonnig. Erst am Nachmittag ziehen über den Alpen und den Mittelgebirgen einige Quellwolken auf. Zum Abend hin kann es in den Alpen etwas regnen. Auch Gewitter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes möglich. Die Temperaturen liegen in Kempten zwischen 9 und 21 Grad.

Am Sonntag gibt es viel Sonne

Ähnlich schauen die Aussichten für Sonntag, 28. Mai, aus. Bis auf dünne Wolkenfelder gibt es viel Sonne in Bayern. An und in den Alpen ziehen allerdings mehr Wolken auf. Hier kann es auch einzelne Schauer und Gewitter geben. In Kempten klettern die Temperaturen auf maximal 22 Grad.

