Zu Halloween, am heutigen Dienstag, bleibt das Wetter im Allgäu grau, regnerisch und ungemütlich. In höheren Lagen kann sogar Schnee fallen.

Das Wetter an Halloween im Allgäu - DWD: Leichter Schneefall

Am heutigen Dienstag zeigt sich das Allgäuer Wetter dicht bewölkt. Zudem fällt zeitweise immer wieder Regen. Es weht ein stark böiger Wind aus Südwest bis West. Die Temperatur steigt höchstens auf 8 Grad. Zum Abend hin gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) häufiger Regenschauer. Dem nicht genug, warnt der DWD außerdem bis 12 Uhr mittags in Alpennähe oberhalb von 1.500 Metern vor leichtem Schneefall mit Mengen zwischen fünf und zehn Zentimetern. In Staulagen werden demnach Mengen bis 20 Zentimeter erreicht.

Das Allgäuer Wetter am Feiertag Allerheiligen

Am Mittwoch, an Allerheiligen, wird das Wetter rechtzeitig zum Feiertag etwas besser. Am Vormittag ist es im Allgäu sonnig. Am Nachmittag ziehen dann jedoch ein paar Wolken über das Allgäu hinweg. Das Thermometer kletter auf bis zu 12 Grad.

Windiger, bewölkter und teils regnerischer Donnerstag

Am Donnerstag schafft es die Sonne dann kaum noch durch die Wolkendecke. Im Tagesverlauf breitet sich eher wieder Regen über dem Allgäu aus. Meist weht ein mäßiger, teils auffrischender Wind aus südlichen Richtungen. In Föhntälern der Alpen können starke bis stürmische Böen wehen. Die Höchsttemperatur beträgt 10 Grad.

Freitag fällt die Schneefallgrenze auf 1.300 Meter

Der Freitag wird temperaturtechnisch jedoch nochmal etwas ungemütlicher. Das Thermometer zeigt noch höchstens 5 Grad an. Zudem ist es bewölkt oder bedeckt. Auch einzelne Schauer können gebietsweise aus der Wolkendecke niedergehen. Die Schneefallgrenze fällt auf 1.300 Meter. Ein mäßiger, in Böen auch starker Südwestwind weht.

Die Wetteraussichten zum Wochenende

Am Wochenende wechseln sich laut aktueller Vorhersage dann Regen, Wolken und Sonne immer wieder ab. Am Samstag sind 9 Grad, am Sonntag 12 Grad zu erwarten.