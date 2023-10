Das Wetter im Allgäu bleibt am Mittwoch und in den nächsten Tagen sonnig und zudem warm. Am Wochenende steht jedoch Regen auf dem Programm.

Das Wetter am heutigen Mittwoch im Allgäu

Der Mittwoch reiht sich wettertechnisch in die bisherige Woche ein: Im Allgäu ist es trocken und sonnig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Die Temperatur beträgt am Morgen etwa 9 Grad. Am Nachmittag zeigt das Thermometer dann angenehme 22 Grad an. In Bayern ist diese Temperatur am Mittwoch aber die untere Grenze. Dem DWD nach wird es in Teilen Bayerns heute "ungewöhnlich warm". 27 Grad sind keine Seltenheit.

Sonne am Donnerstag und nur gelegentlich Wolken

Morgen, am Donnerstag, ist es im Allgäu wieder meist sonnig. Nut gelegentlich ziehen ein paar Wolken über das Allgäu. Im Tagesverlauf weht erneut ein auffrischender Südwestwind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die 21 Grad.

Freitag wird der wärmste Tag der Woche

Der Freitag wird dann im Allgäu der wärmste Tag der Woche. Hat es früh morgens noch 9 Grad, kletterte das Thermometer im Tagesverlauf auf 25 Grad. Laut DWD werden in Teilen Bayerns sogar 29 Grad erwartet. Wieder weht ein schwacher bis mäßiger, teilweise auffrischender Wind aus südlichen Richtungen. Außerdem scheint die Sonne wieder den ganzen Tag lang.

Am Samstag zieht im Allgäu Regen auf

Das ändert sich am Samstag. Der vorletzte Tag der Woche zeigt sich, nachdem es am Vormittag noch freundlicher ist, zunehmend stark bewölkt. Von Norden her zieht zudem verbreitet schauerartiger Regen auf. Vereinzelt sind laut DWD auch Blitz und Donner möglich. Außerdem nimmt der Wind zu und die Temperatur sinkt. Es werden nur noch Höchstwerte um die 17 Grad erwartet.

Am Sonntag Regen und nur noch höchstens 6 Grad

Der Sonntag bringt dem Allgäu ebenfalls Regen. Die Sonne ist vom Himmel verschwunden und den ganzen Tag lang können Regentropfen fallen. Das Thermometer zeigt einen beträchtlichen Temperatursturz an. Es werden nur noch Höchstwerte um die 8 Grad erwartet.