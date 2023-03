Die nächsten Tage zeigt sich im Allgäu und an den Alpen häufiger die Sonne. Der Mittwoch wird mit viel Sonnenschein und 15 Grad der schönste Tag der Woche.

Das Wetter wird im Allgäu in den nächsten Tagen freundlicher, mild und frühlingshaft. Zum Wochenende hin bilden sich wieder vermehrt Wolken und es kann auch regnen.

Mix aus Sonne und Wolken am Dienstag

Der Dienstag zeigt sich in Teilen des Allgäus noch etwas bewölkt. Die Sonne kommt nur zeit- und gebietsweise heraus. An den Alpen gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch eher Sonne. Die Temperatur steigt im Tagesverlauf auf etwa 14 Grad an.

Viel Sonnenschein am Mittwoch

Am morgigen Mittwoch steht dann der schönste Tag der Woche an. Mit 12 Stunden Sonnenschein und etwa 15 Grad kommt frühlingshafte Stimmung auf. Dennoch sollte man sich nicht zu luftig anziehen, da ein teils frischer Südwestwind wehen kann.

Donnerstag wieder wechselhaft

Der Donnerstag zeigt sich dann schon nicht mehr ganz so freundlich. Es ist laut DWD überwiegend stark bewölkt oder bedeckt. Die größten Chancen auf Sonne gibt es allerdings in Alpennähe. Mit 15 Grad ist es jedoch immer noch mild.

Mehr Regen am Wochenende

Am Wochenende wird das Wetter im Allgäu dann wieder etwas ungemütlicher. Schon am Freitag sind viele Wolken am Himmel, aus denen auch Regen fallen kann. Am Samstag gibt es dann einen Mix aus Wolken, Regen und ein wenig Sonne, während der Sonntag wieder nur Wolen und Regen mit sich bringt.

Lawinenlage

Das aktuell teils sonnige Wetter hat aber auch ein paar Tücken. Dadurch erhöht sich nämlich in den Bergen die Gefahr von Lawinen. Hier lest ihr, wie es mit der Lawinenlage aktuell aussieht.