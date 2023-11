Die Woche wird abgesehen von den eher milden Temperaturen recht ungemütlich im Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Dauerregen, der bis Mittwoch anhalten soll. Dazu weht ein teils stürmischer Wind. In den Bergen sind auch Orkanböen möglich.

ungemütlicher Wochenauftakt

Am Montag ist am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf der Himmel oft bedeckt. Es kann verbreitet teilweise auch zu kräftigem Regen kommen. Vor allem im Allgäu warnt der DWD aktuell vor Dauerregen. Es ist möglich, dass es in der Region zu Hochwasser kommt. Mit bis zu 14 Grad wird es in Schwaben recht mild. Im Tagesverlauf frisch der Südwest-Wind dann auf mit zunehmend starken bis stürmischen Böen. Der DWD kündigt im höheren Bergland Sturm an, auf hohen Alpengipfeln kann es sogar zu Orkanböen kommen. In der Nacht zum Dienstag zieht sich der weiterhin teils kräftige Regen in den Süden Bayerns zurück. Die Tiefsttemperatur liegt bei 10 bis 6 Grad.

Am Dienstag regnet es vor allem südlich der Donau weiter. Nach Norden hin wird es dagegen wechselnd bewölkt und es fallen nur einzelne Tropfen. Bei Höchsttemperatur zwischen 10 und 14 Grad soll es wieder recht mild werden, dazu weht ein stark böiger Südwestwind. In der Nacht zum Mittwoch fällt an den Alpen nach wie vor kräftiger Regen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad.

Kaum Veränderung am Mittwoch und Donnerstag

Auch der Mittwoch wird meist stark bewölkt mit Regen und Regenschauer. Dem DWD zufolge kann es vereinzelt auch zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. Es weht nach wie vor ein frischer, in Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. Die Nacht zum Donnerstag wird anfangs vor allem im Norden noch stark bewölkt und zeitweise regnet es. Im weiteren Verlauf lockert es von Westen her auf und es wird vor allem im Süden trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 4 Grad.

Der Donnerstag startet zunächst wechselnd bewölkt. Im Verlauf des Nachmittags verdichtet sich von Westen her dann die Bewölkung und es kommt rasch verbreiteter Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 bis 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest mit frischen Böen. Die Nacht zu Freitag wird stark bewölkt und gebietsweise regnet es, im hohen Bergland meldet der DWD zum Teil auch Schnee. Die Nacht wird mit maximal 5 bis 1 Grad deutlich kühler, im höheren Bergland sind örtlich auch um -1 Grad möglich.