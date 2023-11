Das Wetter im Allgäu bleibt weiter unbeständig. Neben zeitweisen Regenfällen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch Schneefall in den Bergen. Am Wochenende wird das Wetter leider nicht viel besser, allerdings zeigt sich öfters die Sonne.

Stürmische Nacht steht bevor

Der Donnerstag startet wechselnd bis stark bewölkt, anfangs kann es noch vereinzelte Schauer geben. In Alpennähe scheint vorübergehend etwas Sonne. Von Westen her ziehen dann aber erneut dichte Wolken auf und am Nachmittag kündigt sich wieder Regen an. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 11 Grad. Es weht ein mäßiger, zuweilen auch frischer Wind aus West bis Süd. In der Nacht zum Freitag fällt verbreitet teils kräftiger, vereinzelt auch gewittriger Regen. In den Frühstunden kann der Regen an den Alpen in Schnee übergehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad. Besonders im Alpenvorland können Sturmböen um West auftreten. Laut Informationen des DWD erreichen die Sturmböen in den Hochlagen bis zu 85 km/h. Auf den höchsten Gipfeln sind sogar Orkanböen mit bis zu 130 km/h möglich.

Am Freitag wird es zunächst bedeckt und regnerisch. Der Regen verlagert sich zunehmend in den Süden, im Bergland ist auch Schneefall möglich. Im Laufe des Nachmittags gibt es gelegentlich Wolkenlücken, von Westen her kommt jedoch erneut gebietsweise Regen auf. Es wird Nasskalt bei Höchstwerten zwischen 2 und 7 Grad. Im Süden weht ein starker Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag fällt vor allem im Süden noch zeitweise Regen, im Bergland schneit es. Gebietsweise meldet der DWD auch größere Auflockerungen, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf +2 bis -3 Grad. Gebietsweise kann sich durch gefrierende Nässe oder Schnee Glatteis auf den Straßen bilden.

Ausblick aufs Wochenende

Am Samstag kann es an den Alpen anfangs noch etwas regnen. Für das Bergland meldet der DWD erneut Schneefall, sonst gibt es auch sonnige Phasen. Am Nachmittag ziehen von Westen erneute Wolken auf, die Regen mitbringen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 2 und 7 Grad bleibt es kalt im Allgäu. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Süd. Die Nacht zum Sonntag wird überwiegend bedeckt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen bei +5 bis 0 Grad.

Auch der Sonntag wird eher unbeständig. Am Vormittag wird es oft stark bewölkt und zeitweise kommt es erneut zu Regen oder Schauern. Die Temperaturen steigen auf maximal 4 bis 10 Grad. Um Südwest kommt ein mäßiger, in Böen starker Wind auf. Die Nacht zum Montag wird wechselnd bis stark bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 2 Grad.