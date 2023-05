Nach dem durchwachsenen Wochenstart beruhigt sich die Wetterlage wieder etwas. Am Mittwoch kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in Alpennähe noch etwas regnen. Sonst bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix. Im weiteren Verlauf der Woche wird es dann immer freundlicher und frühlingshafter.

Sonne-Wolken-Mix und etwas Regen in der Wochenmitte

Am Mittwoch wird es mittags und im weiteren Tagesverlauf im Süden meist stark bewölkt. In Alpennähe kann es zeitweise noch regnen. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur ganz vereinzelt fallen ein paar Tropfen. Mit maximal 12 Grad im Allgäu wird es dem DWD zufolge deutlich kühler. Es weht ein mäßiger Wind um Nord. In der Nacht zum Donnerstag ist es in Südbayern anfangs oft stärker bewölkt und örtlich regnet etwas. Sonst bleibt es zeitweise nur gering bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 3 Grad.

Am Donnerstag scheint in Schwaben und Oberbayern neben einigen Wolken zeitweise, sonst auch längere Zeit die Sonne. An den Alpen meldet der DWD am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 24 Grad, dazu weht ein mäßiger, mitunter auch frischer Nordostwind. Die Nacht zum Freitag wird gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 6 Grad.

Samstag bis zu 25 Grad

Am Freitag gibt es einen meist freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken. Nur in den Alpen gibt es dem DWD zufolge am Nachmittag geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad und 24 Grad. Im südlichen Schwaben weht ein stark böiger Nordostwind. Die Nacht zum Samstag wird meist klar, die Temperaturen sinken auf 11 bis 4 Grad.

Der Samstag wird überwiegend sonnig. Am Nachmittag ziehen über den Alpen einige Quellwolken auf, am Abend kann es dort eventuell noch einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Alpenvorland auch frischer Nordostwind. In der Nacht zum Sonntag wird es gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad.