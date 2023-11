Das Orkantief, das in der Nacht über Frankreich und Südengland hinweggezogen ist, ist auch im Allgäu spürbar. Am heutigen Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem in den Bergen vor starken Sturmböen.

Der Donnerstag wird stürmisch

Am Donnerstag verdichten sich vormittags von Westen her rasch die Wolken und es setzt Regen ein. Auch am Mittag wird es oftmals regnerisch, an den Alpen können laut DWD zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Dazu sind auch Ausläufer des Sturmtiefs "Emir" im Allgäu zu spüren. In den Hochlagen der Alpen kann es dem DWD zufolge zu schweren Sturm-, in exponierten Lagen auch orkanartige Böen bis 110 km/h um Süd kommen. In Föhntälern erreichen die Windböen bis zu 70 km/h. Die Temperaturen steigen auf maximal 9 bis 14 Grad. In der Nacht zum Freitag beruhigt sich der Wind dann wieder. Dafür regnet es häufig, die Regenschauer lassen aber im Laufe der Nacht nach. Oberhalb von 1.200 Metern kann es schneien. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 7 und 3, in den Alpen bei 1 Grad.

Am Freitag fällt in Alpennähe und im Südosten Bayerns noch längere Zeit Regen. Die Schneefallgrenze liegt dem DWD zufolge um etwa 1.000 Meter. Sonst bleibt es trotz vieler Wolken weitgehend trocken. Mit Höchstwerten zwischen 6 und 11 Grad wird es deutlich kühler, dazu kommt ein mäßiger, zeitweise auffrischender Südwestwind auf. In der Nacht zum Samstag lockert es vermehrt auf. In den Alpentälern sinken die Temperaturen auf bis zu -2 Grad, sonst liegen die Tiefstwerte bei +5 bis 0 Grad.

Wechselhaftes Wochenende

Am Samstag scheint In Südbayern und der Oberpfalz zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen dann zunehmend dichte Wolken auf, es soll aber meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 14 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in Böen zum Teil starker Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist stark bewölkt oder bedeckt, von Westen her kommt zeitweise Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 2 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Regnerische Aussichten im Allgäu - So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Am Sonntag können bei wechselnder bis starker Bewölkung immer wieder Regenschauer auftreten. Am Nachmittag verdichtet sich von Franken her die Bewölkung und es regnet verbreitet. Die Höchstwerte liegen, wie schon am Samstag, bei 9 bis 14 Grad. Es kommt ein mäßiger, am Nachmittag von Westen her auffrischender Südwestwind auf. In Schwaben können laut DWD auch stark böig Winde aufkommen. In der Nacht zum Montag soll der Regen dann nach Osten hin abziehen, doch auch danach kann es noch zu einzelnen Schauern kommen. Es bleibt überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, im Alpenvorland lockert es gelegentlich auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 4 Grad.