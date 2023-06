Der Donnerstag verspricht vor allem viel Sonnenschein und es wird bis zu 28 Grad warm. Auch der Rest der Woche bleibt sommerlich, nur im Bergland meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer und Gewitter.

Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag gibt es vormittags und im weiteren Tagesverlauf viel Sonne, ab und zu bilden sich lockere Wolken. Über dem Bergland bilden sich einige Quellwolken, nachmittags und abends sind dem DWD zufolge in den Alpen einzelne Gewitter oder mal ein kräftiger Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nord. In der Nacht zum Freitag wird es gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 6 Grad.

Auch der Freitag wird sonnig, am späteren Vormittag können sich einige Quellwolken bilden. Direkt in den Alpen können mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Schauer oder Gewitter auftreten. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad. Der DWD meldet einen mäßigen, gelegentlich auffrischenden Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Samstag klingen eventuelle Schauer an den Alpen rasch ab, dann bleibt es auch dort gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.

Perfektes Ausflugswetter am Wochenende

Am Samstag scheint erneut Sonne, insgesamt treten aber mehr Quellwolken als an den Vortagenauf. Ab Mittag kann es in Alpennähe wieder zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad, dazu weht ein mäßiger Nordostwind, der besonders am Nachmittag auffrischt. In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung wieder ab, in der zweiten Nachthälfte wird es dann überwiegend klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.

Am Sonntag gibt es neben einigen Quellwolken auch wieder viel Sonnenschein. Laut DWD wird es an den Alpen wolkig, nachmittags oft stark bewölkt und es kann zu einigen Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind mit teils frischen Böen. In der Nacht zum Montag klingen an den Alpen die Schauer schnell ab, sonst wird es eine klare Nacht. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 7 Grad.