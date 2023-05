Auch in den kommenden Tagen bleibt es im Allgäu sonnig und warm. Nur im Bergland kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nachmittags vereinzelte Regenschauer und Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auch weiter. Am Donnerstag kann es bis zu 28 Grad warm werden.

Sonne und warme Temperaturen in der Wochenmitte

Der Mittwoch startet mit viel Sonne. Auch im weiteren Tagesverlauf bleibt es sonnig. An den Alpen können sich allerdings Quellwolken bilden. Am Nachmittag schließt der DWD insbesondere in den Allgäuer Alpen vereinzelte Schauer oder Gewitter nicht aus. Im Allgäu kann es bis zu 22 Grad warm werden, dazu weht ein mäßiger, am Mittag und Nachmittag in Böen teilweise starker Wind aus Nordost. Die Nacht zum Donnerstag wird meist klar. Die Tiefstwerte liegen bei 13 und 7 Grad. Im hinteren Allgäu kann es bis zu 5 Grad kalt werden.

Am Donnerstag wird es laut DWD sonnig. Wie am Mittwoch bilden sich über dem Bergland einige Quellwolken, am Nachmittag kann es an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad. Es weht ein mäßiger Wind um Nord. In der Nacht zum Freitag wird es gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf auf 12 bis 8 Grad.

Auch das Wochenende startet mit viel Sonnenschein

Auch am Freitag wird es sehr sonnig. Im Tagesverlauf ziehen ein paar Quellwolken auf, aber nur direkt an den Alpen gibt es dem DWD zufolge leichte Schauer- und Gewitterneigung. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 bis 27 Grad, dazu weht ein mäßiger, gelegentlich auffrischender Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Samstag klingen eventuelle Schauer an den Alpen rasch ab, dann wird es auch dort gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.

Am Samstag scheint erneut die Sonne, der DWD meldet aber mehr Quellwolken als an den Vortagen. Ab Mittag kann es in Alpennähe Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Besonders am Nachmittag frischt der Nordostwind auf. In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung wieder ab, in der zweiten Nachthälfte wird es vielerorts klar. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 8 Grad.