Schnee im Allgäu - zumindest teilweise - sagt der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende voraus. Wovon es abhängt, ob es schneit oder regnet:

Auf jeden Fall fällt aus den grauen Wolken, die am Wochenende fast dauerhaft über dem Allgäu schweben, etwas zu Boden. Ob das nun Schnee oder Regen ist, hängt wohl davon ab, wie hoch der jeweilige Ort liegt und wie niedrig die Temperatur ist.

DWD: Schnee im Allgäu am Freitag

Schon am Freitag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nämlich, dass tagsüber in den Alpen oberhalb von 1.000 bis 1.200 Metern Schnee vom Himmel fällt. In Weststaulagen des Allgäus gibt es demnach sogar bis zu 10 Zentimeter Neuschnee. Zwischen 1.000 und 800 Metern Höhe wird es laut DWD vereinzelt glatt durch überfrierende Nässe. Hier fällt nämlich schon weniger Schnee oder der Schnee verwandelt sich schon wieder in Regen. Trotzdem kann die Schneefallgrenze lokal sogar bis auf 700 Meter sinken. Ob in so tiefen Lagen Schnee fällt, oder ob dich Regen vom Himmel kommt, hängt von der Temperatur ab. Die beträgt am Freitag im Allgäu allgemein zwischen -1 und 6 Grad. Zusätzlich wird es windig. Auf den Gipfeln der Alpen sind sogar Sturmböen bis zu 85 km/h möglich.

Das Wetter im Allgäu am Samstag: Zwischen Schnee, Schneeregen und Regen

Am Samstag bietet sich ein ähnliches Bild: Das Wetter zeigt sich unbeständig mit Regen und Regenschauern. Oberhalb etwa 700 bis 1.000 Metern kann es Schnee geben. Nachmittags lockert die Wolkendecke gebietsweise auf. Erneut weht ein frischer, in Böen zum Teil starker bis stürmischer Wind aus Westen. Die Temperaturen schwanken zwischen 0 und 4 Grad.

Ungemütlicher Sonntag mit viel Regen

Der Sonntag wird dann wohl ebenso ungemütlich. Die Sonne zeigt sich so gut wie gar nicht mehr. Stattdessen kommt ab dem Nachmittag im Allgäu Regen auf. Erneut sind es die höheren Lagen, in denen Schnee erwartet wird. Mit -4 bis 1 Grad wird es kälter, dafür flaut der Wind ab.

Die neue Woche wird grau und regnerisch

Mit 2 bis 9 Grad wird es am Montag wieder etwas wärmer. Doch schöner wird es deshalb nicht. Im Gegenteil: Durch die wärmeren Temperaturen bleibt der Schnee ganz aus und es regnet nur. Vor allem am Vormittag werden kräftige Regenschauer erwartet, doch auch nachmittags bleibt der Regen dem Allgäu erhalten. Außerdem ist der Wind zurück. In starken bis stürmischen Böen fegt er über das Land. Schönere Aussichten sind laut aktueller Wettervorhersage in der neuen Woche zumindest vorerst nicht mehr zu erwarten.

