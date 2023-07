Die neue Woche startet im Allgäu durchwachsen. Am Montag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen und teilweise kräftige Gewitter. In dieser Woche wird es auch deutlich kühler.

Dichte Wolken und Unwetter am Montag und Dienstag

Am Montag ziehen am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf von Südwesten her mehrere Schauer- und Gewitterstaffeln durch. Zum Teil kann es dem DWD zufolge auch zu kräftigen Gewittern kommen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad. Es weht ein frischer, in Böen starker Südwestwind. Bei Gewittern besteht die Gefahr von schweren Sturmböen. In der Nacht zum Dienstag verlagern sich dann die Regenfälle zunehmend nach Südbayern, wo sie sich an den Alpen stauen. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 12 Grad.

Am Dienstag wird es wie am Montag dicht bewölkt und es kann wieder verbreitet zu Schauern und Gewittern kommen. Gebietsweise fällt auch länger anhaltender und kräftiger Regen. Mit 18 bis 23 Grad wird es deutlich kühler. Aus westlicher Richtung kommt ein mäßiger, mitunter stark böiger Wind auf. In der Nacht zum Mittwoch fällt im Süden Bayerns noch häufiger schauerartiger, anfangs auch gewittriger Regen. Sonst lockert es vermehrt auf und es gibt nur noch vereinzelt Schauer. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.

Deutlich kühlere Wochenmitte

Der Mittwoch wird wechselnd bewölkt, dabei kann es immer wieder zu Schauern und kurzen Gewittern kommen. Mit maximal 15 bis 19 Grad bleibt es kühler als in den vergangenen Tagen. Es weht ein mäßiger bis frischer Westwind. Bei Schauern und Gewittern kann der Wind laut DWD zu starken bis stürmischen Böen auffrischen. In der Nacht zum Donnerstag klingen dann die Schauer rasch ab und es wird vorübergehend nur gering bewölkt. Später ziehen von Westen her erneut Wolken auf, es soll aber trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad.

Am Donnerstag wird es in weiten Teilen Bayerns stark bewölkt und von Westen her fällt gebietsweise etwas Regen. Im südlichen Alpenvorland soll es allerdings meist trocken bleiben und zeitweise die Sonne scheinen. Mit maximal 19 bis 23 Grad wird es nicht mehr ganz so kühl. Mäßiger. Aus Südwesten kommt ein teilweise stark böiger Wind auf. Die Nacht zum Freitag wird bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad stark bewölkt und gebietsweise kann es regnen.