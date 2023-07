Seit Juni herrschte im Allgäu bestes Sommerwetter. Doch ausgerechnet zum Start der Sommerferien ändert sich das nun.

Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch ab

Die erste Hälfte des meteorologischen Sommers ist vorbei. Während die deutlich zu warm, sehr trocken und sonnig war, tritt jetzt das Gegenteil ein. Zum Start der Sommerferien in Bayern wird es unfreundlich: Viel Regen, Wind, Sturmböen, Gewitter - und am Wochenende kann es in den höheren Lagen der Alpen sogar schneien! Und dieses Schmuddelwetter bleibt uns erstmal erhalten. Denn bis zum 15. August ist laut den Experten keine Änderung der Großwetterlage in Sicht.

Am heutigen Mittwoch wird es im Allgäu aber noch einmal sonnig. Das Wetter in Bayern ist von einem Zwischenhoch geprägt. Sonne und Wolken wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei Temperaturen zwischen 14 und maximal 23 Grad ab. Es wird allerdings windig. Im westlichen Alpenvorland können stürmische Böen von bis zu 75 km/h auftreten.

Dauerregen und Sturmböen am Dienstag

Ab Montagabend steuert dann ein Tief über der Nordsee eine Kaltfront Richtung Alpen. Dahinter strömt labil geschichtete Atlantikluft in den Freistaat. Das bedeutet: Dauerregen. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag können im Allgäu 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 18 Stunden fallen.

Außerdem nimmt der Wind im Bergland deutlich zu. Auf exponierten Berggipfeln können am Dienstag schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h aus Nordwest blasen. Und es ziehen Gewitter übers Land. Zum kräftigen Regen kommen Blitz und Donner hinzu. Die Temperaturen im Allgäu kühlen auf 15 bis 18 Grad ab.

In der Nacht zum Mittwoch klingen die Regenwolken rasch nach Süden und Südosten ab und der Himmel lockert auf.

Auch interessant für dich: Sonne und Wolken

Das Wetter im Allgäu: So startet die neue Woche

Am Mittwoch weht an den Alpen ein leichter Föhn

So zeigt sich am Mittwochmorgen hin und wieder die Sonne im Allgäu. An den Alpen weht ein leichter Föhn, so dass die Temperaturen auf bis zu 24 Grad klettern. Das sorgt dafür, dass es im Allgäu im Vergleich zum restlichen Bayern länger trocken bleibt. Doch im Verlauf des Tages ziehen auch hier Schauer auf. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es nass, es regnet zum Teil heftig.

Am Donnerstag bleibt es im Allgäu stark bewölkt. Vor allem im Südosten Bayerns und im westlichen Franken regnet es. Dazwischen gibt es wahrscheinlich längere trockene Phasen und auch mal Sonne. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen 14 und 20 Grad.

Heiße Sommertage sind erst einmal nicht in Sicht

"Wir sind mittendrin in den Hundstagen", sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. "Laut einer Bauernregen die heißeste Zeit des Jahres. Es passiert aber das genaue Gegenteil: Es wird eine extrem kühle und nasse Wetterphase erwartet." Jung erklärt weiter: "Die nächsten 10 bis 14 Tage bringen keine Wetteränderung. Immer wieder fällt Regen. Es ist windig bis stürmisch. Besonders am Donnerstag zieht ein Sturmtief über Deutschland hinweg. Wetter wie im Herbst."

Warme oder sogar heiße Sommertage über 30 Grad seien erstmal nicht in Sicht. "Der Jetstream hält das kühle, nasse und trübe Wetter genau über Deutschland. Da gibt es kein Entkommen. Die Sommerferien werden in dieser Woche zu einem Totalausfall in Sachen Sommerwetter. Das werden auch die Betreiber von Badeseen, Freibädern und Biergärten zu spüren bekommen. Immer wieder Regen und kühle Luftmassen. Der August könnte zu einem Totalausfall in Sachen Sommerwetter werden."

Weitere Informationen zum Wetter gibt es auf unserer Wetterkarte.