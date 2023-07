Am Mittwoch wird es sehr ungemütlich mit Regenschauern und kurzen Gewittern. In den Bergen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar Schneefall. Auch die Temperaturen sind mitten im Sommer ungewöhnlich kühl. Ab Donnerstag beruhigt sich dann allmählich die Wetterlage.

Schmuddelwetter am Mittwoch, mehr Sonnenschein am Donnerstag

Der Mittwoch startet in Alpennähe mit oft schauerartigem, am westlichen Alpenrand zum Teil kräftigem Regen. auch sonst sind Schauer und kurze Gewitter angekündigt. Laut DWD kann es am Vormittag in den Alpen oberhalb von 2.000 Metern sogar zwischen 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee fallen. Mit maximal 15 bis 19 Grad ist es für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl. Bei Regen und Schnee geht ein stürmischer Westwind. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer rasch ab und vorübergehend lockert die Wolkendecke auf. Später ziehen dann von Westen her erneut Wolken auf, es soll aber trocken bleiben. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad.

Am Donnerstag entspannt sich die Wetterlage etwas. In weiten Teilen Bayerns bleibt es stark bewölkt und von Westen her fällt gebietsweise Regen. In Alpennähe soll es dagegen meist trocken bleiben und zeitweise die Sonne scheinen. Bei Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad wird es außerdem etwas wärmer. Es weht ein mäßiger, im Norden auch stark böiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Freitag bleibt es weitgehend trocken bei teilweise aufklarendem Himmel. Die Frühwerte liegen an den Alpen um die 10 Grad.

Der Sommer meldet sich am Freitag zurück

Am Freitag scheint öfter die Sonne, am Nachmittag und Abend kann es dem DWD zufolge jedoch wieder zu einzelnen Gewittern kommen. Es wird wieder sommerlich warm bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad. Im Alpenvorland werden Temperaturen bis zu 28 Grad erwartet. Aus Südwest bis West kommt ein mäßiger, in Böen zum Teil starker Wind auf. In der Nacht zum Samstag kann es zunächst noch einzelne Schauer und Gewitter geben, nach Mitternacht kommt von Westen her häufiger schauerartiger und von einigen Gewittern begleiteter Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 14 Grad. An den Alpen werden um die 12 Grad erwartet.

Der Samstag wird stark bewölkt oder bedeckt und der DWD meldet immer wieder schauerartigen Regen sowie einzelne Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad, dazu weht ein mäßiger, in Böen starker Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag kann es zu weiteren, teilweise gewittrigen Regenfällen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 13 Grad.