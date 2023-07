Dank eines Tiefs bei Irland bleibt das Wetter im Allgäu auch zu Ferienbeginn weiter unbeständig. Nach einem eher sonnigen Freitag wird das Wochenende wieder verregnet und auch einzelne Gewitter kündigen sich an. Auch die weitere Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verheißt nichts Gutes.

Sonniger Start in den Freitag, Dafür regnerischer Samstag

Am Freitag scheint am Alpenrand zunächst die Sonne, im weiteren Tagesverlauf kommen dann vermehrt Schauer und einzelne Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad, dazu weht ein oft frischer, in Böen starker Wind um West. Bei Gewittern besteht laut DWD im Süden örtlich die Gefahr von Sturmböen. In der Nacht zum Samstag wird der Himmel wechselnd bewölkt und es gibt weiter Schauer und vereinzelte Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 13 Grad.

Am Samstag ziehen in Schwaben bereits in der Früh von Westen her erneut schauerartiger Regen und einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad. Dazu weht ein in Böen stark auffrischender Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag kann es vor allem Richtung Süden weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter geben, sonst lockert es auch mal auf. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad.

Nach durchwachsenem Wochenende sonniger Start in die neue Woche

Auch der Sonntag wird regnerisch bei teilweise starker Bewölkung, dazu gibt es auch einzelne Gewitter. Die Unwetter ziehen sich dem DWD zufolge allerdings zum Abend weitgehend nach Ober- und Niederbayern zurück. Am Nachmittag scheint dann von Westen her zeitweise die Sonne. Mit maximal 20 bis 25 Grad wird es etwas kühler mit einem frischen bis stark böigen Wind aus West. In der Nacht zum Montag fallen an den Alpen noch letzte Schauer. Sonst lockert die Wolkendecke vorübergehend auf. Die Tiefstwerte liegen bei 15 und 11 Grad.

Auch interessant für dich: Orkanböen, Hagel und Starkregen am Dienstagabend möglich

Hitze und Gewitter - So wird das Wetter im Allgäu

Am Montag wird es etwas freundlicher. An den Alpen scheint wieder öfter die Sonne bei Höchstwerten um die 24 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West, der auch zu starken Böen auffrischen kann. In der Nacht zum Dienstag meldet der DWD von Südosten her aufkommenden Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 12 Grad.

Schlechter Start in den August

Auch die kommende Woche wird laut Prognosen des DWD eher durchwachsen. Nach dem außergewöhnlich heißen Juli startet der August mit anhaltenden Schauern und vereinzelten Gewittern. Bei Höchstwerten um die 24 Grad wird es auch nur mäßig warm.