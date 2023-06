Der Juni verabschiedet sich mit trübem Regenwetter am Freitag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen. Auch das Wochenende wird größtenteils stark bewölkt und regnerisch. Allerdings gibt es am Sonntag auch sonnige Phasen mit Höchstwerten um die 26 Grad.

Der Juni verabschiedet sich mit Regenwetter

Der Freitag startet am Vormittag sowie im Tagesverlauf stark bewölkt. Es scheint kaum die Sonne und es kann immer wieder zu Regen- und Gewitterschauern kommen. Vor allem im Süden und Osten warnt der DWD örtlich vor Unwetter durch Starkregen mit 50 l/qm, auch Sturmböen mit bis zu 70 km/h sind möglich. Mit maximal 19 bis 24 Grad wird es außerdem deutlich kühler als am Donnerstag. Abseits der Gewitter weht ein mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Samstag gehen die Gewitterschauer allmählich in Regen über, der sich an die Alpen zurückzieht. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 9 Grad.

Sonne-Wolken-Mix und etwas Regen am Wochenende

Der Samstag wird weitgehend freundlicher als der Freitag, es gibt aber dennoch mehr Wolken als Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad. Im Süden Bayerns weht ein schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Sonntag wird der Himmel oft bedeckt, vorübergehend kann es etwas regnen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 13 Grad.

Am Sonntag regnet es anfangs an den Alpen noch etwas, dann wird es dem DWD zufolge auch dort meist trocken. Im Tagesverlauf ziehen dann starke Quellwolken auf, dazu können noch ein paar Tropfen fallen. Allerdings gibt es bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad auch sonnige Phasen. Es weht ein mäßiger bis frischer, zeitweise auch stark böiger Wind um West. Die Nacht zum Montag wird teils wolkig und teils klar. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 16 bis 9 Grad, am kühlsten wird es im Bayerischen Wald.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Gewitter und Regen am Freitag - Die Wetteraussichten für das Allgäu

Ausblick auf die kommende Woche

Auch die kommende Woche wird eher wechselhaft. Für den Montag meldet der DWD einen Sonne-Wolken-Mix begleitet mit ein paar Regentropfen. Die Temperaturen bleiben sommerlich warm, allerdings bei 21 bis 26 Grad nicht übermäßig heiß. Dazu weht ein frischer, oftmals auch stark böiger Wind um West. In der Nacht zum Dienstag wird es gering bis wechselnd bewölkt, gebietsweise kann es zu Regenschauern kommen, es soll aber oft trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad.

Am Dienstag kündigen sich dann weitere Gewitter an. Das Gewitterrisiko soll auch in der restlichen Woche recht hoch bleiben. Am Donnerstag kann es zudem mit Höchstwerten bis zu 30 Grad wieder schwülwarm werden. Bis Sonntag bleibt das Wetter laut DWD eher unbeständig mit Regenschauern und Gewittern.