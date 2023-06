Auf die Hitze folgt Abkühlung. Mit Höchstwerten bis zu 29 Grad wird der heutige Donnerstag der heißeste Tag der Woche. Am Freitag und am Wochenende bleibt es zwar warm, aber mit der sommerlichen Hitze ist es erst einmal vorbei. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigt am Freitag auch das Gewitterrisiko.

Viel Sonnenschein am Donnerstag, dafür höheres Gewitterrisiko am Freitag

Am Donnerstag scheint am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf viel die Sonne, dazu gibt es lockere Quellwolken. Gegen Abend steigt in den westlichen Regionen das Schauer- und Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag verdichten sich von Westen her die Wolke, besonders im westlichen Franken, in Schwaben und generell in Alpennähe meldet der DWD Schauer und einzelne Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 11 Grad.

Am Freitag wird es meist stark bewölkt und nach Osten hin verbreitet sich schauerartiger Regen, der im Tagesverlauf noch zunimmt. Dabei kann es auch laut DWD eingelagerte Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. In Gewitternähe besteht die Gefahr von Sturmböen. In der Nacht zum Samstag gibt es anfangs vielerorts Regen, der zum Teil von Gewittern durchsetzt sein kann. Im Laufe der Nacht wird es dann von Nordwesten her zunehmend trocken und die Wolkendecke lockert etwas auf. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 11 Grad.

Trübe Aussichten für das Wochenende

Am Samstag zieht der Regen allmählich nach Südosten ab, es bleibt aber den Tag über dicht bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 25 Grad, dazu weht ein mäßiger, mitunter auffrischender Westwind. Auch die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt. Dazu zieht ein Regengebiet von Nordwest nach Südost. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 11 Grad.

Auch der Sonntag wird überwiegend bewölkt, es lässt sich jedoch auch öfters mal die Sonne blicken. Besonders an den Alpen und im Vorland kann es anfangs noch zeitweise etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Der mäßige bis frische Westwind kann sich dem DWD zufolge zeitweise zu starken Böen entwickeln. Die Nacht zum Montag wird wechselnd bis gering bewölkt. In Alpennähe gibt es dagegen mehr Wolken und es kann voraussichtlich etwas Regen geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 15 und 10 Grad.