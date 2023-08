Am heutigen Donnerstag kann es noch zu letzten unwetterartigen Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Starkregen mit Sturmböen und Hagel. Es bleibt außerdem weiter heiß bei Temperaturen bis zu 32 Grad.

Sturmböen mit bis zu 100 km/h erwartet

Am Donnerstag scheint anfangs noch viel die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf ziehen dann erneut einige kräftige Gewitter auf. Vor allem im Süden Bayerns können sich heute unwetterartige Gewitterzellen bilden. Dabei rechnet der DWD mit Starkregen, bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern und Sturmböen bis zu 100 km/h. Dazu wird es sehr warm bis heiß bei Höchstwerten zwischen 26 und 32 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein eher schwacher Wind. In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter zögernd ab, vereinzelt kann es jedoch bis in die Frühstunden noch Schauer geben. Abgesehen davon bleibt es gering bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 13 Grad, am kühlsten wird es in den Alpentälern.

Auch der Freitag startet sonnig. Ab Mittag ziehen dann einige Quellwolken auf und anschließend gibt es vor allem an den Alpen einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Es bleibt weiter heiß, der DWD meldet Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad. Es weht ein oft schwacher Wind um Südost, der bei Gewittern zu starken oder stürmischen Böen auffrischt. In der Nacht zum Samstag klingen dann Schauer und Gewitter rasch ab. Danach wird es eine meist klare Nacht, lokal bilden sich flache Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 15, in einigen Alpentälern auf bis zu 13 Grad.

Heißes Wochenende steht bevor

Am Samstag gibt es viel Sonnenschein und mit Höchstwerten bis zu 35 Grad wird es noch etwas heißer. Es weht ein Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West. Die Nacht zum Sonntag wird gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 13 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Am Mittwoch besteht weiter Unwettergefahr - Das Wetter im Allgäu

Der Sonntag wird auch sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 34 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Montag kann es eventuell zu Schauern oder Gewittern kommen, die allerdings rasch wieder abklingen. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 14 Grad.