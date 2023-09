In der Früh zeigt sich im Allgäu aktuell oft Nebel. Danach scheint meist die Sonne. Doch auch Regen fällt in den nächsten Tagen vom Himmel.

Das Wetter im Allgäu heute am Donnerstag

Heute Vormittag zieht gebietsweise Nebel oder Hochnebel durchs Allgäu. Zeitweise ist der Himmel laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch verdeckt von hohen Wolkenfeldern. Doch später am Tag scheint häufig die Sonne. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Das Thermometer klettert im Tagesverlauf auf 23 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es dann wieder etwas bewölkt.

Nebel und immer wieder Wolken am Freitag

Auch am Freitagmorgen sind im Allgäu immer wieder Nebel- und Hochnebelfelder zu sehen. Hat es in der Früh noch etwa 8 Grad, steigt die Temperatur bis Nachmittag auf 23 Grad. Dann kommt auch die vermehrt die Sonne heraus. Es weht weiter ein schwacher bis mäßiger Wind um Südwest. Am Abend und in der Nacht zum Samstag ist es stark bewölkt und gebietsweise ist schauerartiger Regen möglich.

Der Samstag bringt vormittags Regen ins Allgäu

Die Regenschauer halten am Samstagvormittag an. Vor allem an den Alpen, wie der DWD berichtet. Der Wind ist am Tagesanfang noch zeitweise recht frisch, später legt er sich dann. Zum Nachmittag hin lockert es dann außerdem auf. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die durchschnittliche Höchsttemperatur beträgt nur noch 19 Grad.

Sonniger Herbsttag am Sonntag

Der Sonntag bringt am frühen Morgen ebenfalls Nebel mit sich. Der löst sich jedoch schnell auf und danach ist es sonnig und trocken. Mit 22 Grad wird es auch wieder etwas wärmer.