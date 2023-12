Autofahrer müssen derzeit vorsichtig auf Allgäuer Straßen sein. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann sich vor allem in den frühen Morgenstunden und nachts auf den Fahrbahnen Glatteis bilden. Die Temperaturen werden dagegen etwas milder.

Regen und Schnee sorgen für glatte Straßen am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag regnet es vormittag gebietsweise etwas. Der DWD warnt vor Glatteis auf den Straßen. Im Tagesverlauf scheint dann zwischen Main und Donau zeitweise die Sonne, sonst bleibt es weiter stark bewölkt. An den Alpen fällt weiter etwas Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt meist bei 800 bis 1.000 Meter. Bei Höchsttemperaturen zwischen -2 und +6 Grad wird es etwas milder. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Nordwesten her neue Niederschläge auf, die teils aus Regen, teils aus Schnee bestehen. Es besteht nach wie vor Glättegefahr auf den Straßen. Die Temperaturen sinken auf +2 bis -4 Grad.

Der Mittwoch startet stark bewölkt, dabei kann es zeitweise schneien oder regnen. Tagsüber besteht im Bergland, abends auch in tieferen Lagen Glatteisgefahr. In höheren Lagen wird es maximal um die 0 Grad kalt, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag fällt im Bayerischen Wald und an den Alpen noch länger Schnee, sonst klingen die Niederschläge von Nordwesten her weitgehend ab und die Wolkendecke lockert stellenweise auf. Örtlich kann sich Nebel bilden. Im Oberallgäu sinken die Temperaturen auf bis zu -5 Grad, durch Schnee und Überfrierung bleibt es glatt auf den Straßen.

Hochnebel und Dauerfrost am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag wird es anfangs stark bewölkt, teilweise trüb. An den Alpen meldet der DWD ein paar Schneeflocken. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und hochnebelartige Bewölkung ab. Bei Hochnebel sowie im Bergland bildet sich leichter Dauerfrost. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 3 Grad. Aus Ost bis Süd kommt ein schwacher Wind auf. In der Nacht zum Freitag bildet sich im Donauraum und im nördlichen Alpenvorland Nebel und Hochnebel. Auch sonst ziehen von Westen her dichte Wolken auf und in Teilen Schwabens besteht wegen gefrierendem Regen Glatteisgefahr. Bei Tiefstwerten zwischen -2 und -8 Grad wird es eine kalte Nacht.

Der Freitag startet meist dicht bewölkt, zwischen Alpen und Bayerwald scheint gelegentlich die Sonne. Von Westen her zieht teils Regen, teils Schnee auf. Gebietsweise ist Glatteis wahrscheinlich. Verbreitet leichter Dauerfrost, vor allem im westlichen Franken und in Schwaben erreichen die Temperaturen leichte Plusgrade. Dazu weht ein schwacher Wind aus Ost bis Südost. Die Nacht zum Samstag wird meist stark bewölkt. Verbreitet fällt etwas Schnee oder Regen, zum Teil ist auch gefrierender Regen möglich. Der DWD warnt weiter vor Glatteis. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -6 Grad.

Lawinenlage entspannt sich etwas

In den Allgäuer Bergen entspannt sich allmählich die Lawinenlage. Aktuell meldet der Lawinenwarndienst Bayern die Warnstufe 2 ("mäßig"). Besonders problematisch ist der Triebschnee, der schon durch eine kleine Belastung, etwa einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden kann. Die Gefahr ist vor allem in kammnahen Steilhängen der Expositionen West über Nord bis Südost groß. Schneebretter sind laut Lawinenwarndienst Bayern schwer zu erkennen, da sie von wenig lockerem Neuschnee überdeckt werden. Schneebrettlawinen können mittlere Größe erreichen. An steilen Wiesenhängen und im Bergwald besteht zusätzlich eine Gefahr durch Gleitschneelawinen. In tieferen Lagen können sich zudem nasse Lockerschneelawinen von selbst lösen.