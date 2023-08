In den kommenden Tagen bleibt es heiß und sonnig im Allgäu. Die Temperaturen bleiben bei über 30 Grad. Vereinzelt kann es jedoch zu Gewittern kommen.

Am Dienstag wird es bis zu 33 Grad warm in Kempten

Hochdruck und heiße Luft bestimmen am Dienstag das Wetter in Bayern. Im Allgäu strahlt nur so die Sonne vom Himmel. In Kempten klettern die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 33 Grad. Besonders heiß wird es in Lagen unterhalb von 600 bis 800 Metern. Am Nachmittag, Abend und in der Nacht auf Mittwoch sind aber vor allem in Südbayern vereinzelte Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf 20 bis 14 Grad. Am kühlsten wird es im nördlichen Franken.

Am Mittwoch wird es heiß im Allgäu - ab Mittag können Gewitter aufziehen

Der Mittwoch wird zwar ebenfalls sonnig. Südlich der Donau können jedoch vermehrt Quellwolken aufziehen. Dort kann es ab Mittag regnen, vereinzelt ziehen auch kräftige Gewitter auf. In Kempten soll es bis zu 31 Grad warm werden. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, der sich bei Gewittern zu starken bis stürmischen Böen entwickeln kann.

In der Nacht zum Donnerstag klingen Regen und Gewitter an den Alpen und im Voralpenland ab. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Strahlender Sonnenschein am Donnerstag im Allgäu

Am Donnerstag strahlt im Allgäu die Sonne dann wieder ungehindert vom Himmel. Mit bis zu 33 Grad wird es in Kempten wieder richtig heiß. Im Verlauf des Tages kann es in Bayern allerdings örtlich zu Schauern und Gewittern kommen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Bei Gewittern besteht die Gefahr vor schweren Sturmböen.

In der Nacht zum Freitag wird es wechselnd bewölkt. Örtlich kann es wieder regnen und gewittern. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 16 Grad.

Sonne-Wolken-Mix am Freitag im Allgäu

Der Freitag präsentiert sich dann nicht mehr ganz so schön wie der Donnerstag. Am Himmel sind vermehrt Wolken zu sehen. Ab mittags kann es im Süden Bayerns zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. In Kempten klettern die Temperaturen auf maximal 31 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Die Nacht zum Samstag wird dann bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Die Nacht zum Samstag wird dann bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.