Holt die Badesachen aus dem Schrank! Am Wochenende wird´s im Allgäu heiß. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad.

Regen und Gewitter am Mittwoch

Bevor der Sommer mit voller Wucht zurückkehrt, wird es am Mittwoch jedoch noch einmal ungemütlich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) überquert eine Kaltfront Bayern. Das beschert dem Freistaat einen stark bewölkten Himmel. In Franken und Schwaben können vereinzelt starke Gewitter, mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter, kleinkörnigen Hagel und Böen von 80 km/h bis zu 90 km/h aufziehen, die sich rasch nach Osten und Süden ausbreiten. Die Gewitter sollen in Nordbayern bis zum Nachmittag und am östlichen Alpenvorland bis in die erste Nachthälfte abklingen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Ab Donnerstag wird es wärmer und sonniger im Allgäu

Ab Donnerstag wird das Wetter besser und wärmer. Dann zeigt sich neben einigen Quellwolken auch die Sonne für längere Zeit am Himmel. In Kempten wird es am Nachmittag sonniger. Direkt an den Alpen sind jedoch einzelne Schauer und Gewitter wahrscheinlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 bis 26 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

Am Freitag gibt es dann bestes Sommerwetter im Allgäu. Die Sonne strahlt vom Himmel. Wenn überhaupt, dann zeigen sich nur lockere Wolken. Und es wird richtig warm: Die Temperaturen klettern laut Deutschem Wetterdienst in Kempten auf bis zu 29 Grad. In der Nacht auf Samstag kühlen die Temperaturen auf 17 bis 9 Grad ab. Die tiefsten Werte wird es im Oberallgäu geben.

Am Sonntag knackt das Wetter im Allgäu die 30-Grad-Marke

Am Samstag geht es mit dem schönen Wetter weiter. Es wird sonnig und heiß! Im Allgäu sollen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad klettern. Erst am Nachmittag können von Südwesten her dichtere Wolkenfelder aufziehen. Im westlichen Alpengebiet gibt es eine geringe Schauer- und Gewitterneigung.

Auch interessant für dich: Viel Sonnenschein

Bestes Ausflugswetter am Wochenende im Allgäu

Bestes Badewetter gibt es auch am Sonntag. Dann wird es sogar noch etwas heißer. In Kempten wird mit 32 Grad die 30er-Marke geknackt. Außerdem sagen die Wetterdienste 12 Stunden Sonnenschein voraus.

Weitere Informationen zum Wetter gibt es auf unserer Wetterkarte.