Am Donnerstag kündigen sich teilweise schwere Unwetter an. Das liegt an einem kräftigen Tief, das laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heute von Ostfrankreich bis zur Mitte Deutschlands zieht. Davon ist auch das Allgäu betroffen.

Schwere Unwetter mit Hagel und Orkanböen am Donnerstag

Am Donnerstag scheint vormittags in der Südosthälfte noch viel, sonst zeitweise die Sonne. Anfangs örtlich Schauer oder ein Gewitter, im Tagesverlauf deutlich ansteigendes Gewitterrisiko. Am Spätnachmittag und Abend warnt der DWD vor schweren Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagelkörnen, die bis zu fünf Zentimeter groß werden können. Es sind auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern möglich. Bei maximal 30 bis 36 Grad wird es wieder ein heißer Tag verbreitet heiß. In der Nacht zum Freitag fallen weitere schauerartige Regenfälle, anfangs kann es noch zum Teil zu unwetterartigen Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 14 Grad. Auch unabhängig von Gewittern kann es verbreitet zu starken bis stürmischen Böen kommen.

Am Freitag kann es bei zunächst starker Bewölkung gebietsweise Regen oder Regenschauer geben. Am Nachmittag zeigt sich dann von Westen her häufiger die Sonne, aber dem DWD zufolge kann es örtlich weiter zu Schauern und Gewittern kommen. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad wird es deutlich kühler. Es weht ein frischer Wind mit starken Böen aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag bleibt es im Südosten und an den Alpen länger wolkig und anfangs fällt noch etwas Regen, sonst zunehmend klar. Minima 15 bis 9 Grad.

Das Wochenende bringt etwas Abkühlung

Der Samstag startet teilweise stark bewölkt, es bleibt aber meist trocken. Im weiteren Tagesverlauf scheint dann neben einigen Quellwolken auch die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad, dazu weht ein schwacher, zeitweise mäßiger Wind um Nord. Die Nacht zum Sonntag wird dem DWD zufolge klar und trocken. Die Temperaturen sinken im Oberallgäu auf bis zu 8 Grad.

Auch interessant für dich: Orkanböen, Hagel und Starkregen am Dienstagabend möglich

Hitze und Gewitter - So wird das Wetter im Allgäu

Am Sonntag scheint viel die Sonne, nur vereinzelt ziehen ein paar Wolkenfelder über den Himmel. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 31 Grad, über Mittag frischt dann der eher schwache Nordwestwind etwas auf. In der Nacht zum Montag bilden sich von Westen her mehr Wolken, laut DWD soll es aber noch meist trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 19 und 12 Grad.